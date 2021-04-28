可查針卡不可查身分證 借卡可罰5000元

食物及衛生局常任秘書長劉利群表示，政府研發新應用程式，讓食肆可掃描食客針卡的二維碼，會用3種顏色顯示客人已接種「首劑疫苗」、「已完成接種疫苗14日」及「錯誤二維碼」。

未回應「填紙仔」虛報罰款否

食衛局副秘書長蔡傑銘稱，顧客有責任向食肆負責人提供正確資料，「讓人知道有接種疫苗、用安心出行、健康理由不能接種疫苗等，這些資料只有客人有」，處所負責人只需確保客人有提供資料，但不需作複雜的身分證明核實。如客人提供錯誤資料誤導處所負責人、蓄意提供不實的紀錄，須負刑責，食衛局已就此修例。至於「填紙仔」時虛報資料會否被罰5000元，食衛局至截稿沒回覆。

被問到或有客人會用他人的針卡，劉利群承認沒賦權食肆檢查客人身分證，的確會有類似情况出現，「我強烈呼籲大家不要這樣做」。

小店稱「分區好難」不考慮

憂員工打針出事要負責

在北角經營小型食肆的張先生稱不會考慮為放寬措施加入疫苗氣泡，「分區好難，而且又要派人力對資料先可以坐低，成件事唔知想點」。他說僅身體有問題的人能豁免打針，質疑若健康的員工被迫打針出現嚴重副作用，責任誰屬，「係計工傷？我咪又少咗個人手？」

（疫情第四波）