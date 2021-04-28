接種率13% 酒吧料得一成生意 去酒吧K場要打針 去麻將館不需

雀館客毋須打針 教會聚集要

何栢良：不是純科學考慮

至於麻將館重開，顧客毋須接種疫苗，反而放寬教會聚集人數時要打針，港大感染及傳染病中心總監何栢良說，政府防疫措施「好容易找到不對稱的地方」，形容「不是純科學、不跟風險（處理）」，而是從行政、操作上考慮。

據政府網頁，截至昨晚有87.2萬人已接種首針新冠疫苗，接種率佔人口約13%。在疫苗氣泡下，酒吧、夜總會等員工及客人至少要接種一針，每枱限坐兩人。香港酒吧業協會主席錢雋永預計，因現只有十分之一人打了針，酒吧重開後只能恢復一成生意，估計有一半酒吧會結業。卡拉OK同業協會發言人Maggie Chan形容，放寬條件很「辣」，她說已問不少熟客，當中八成未打針，她預期重開後生意「不會好」，若生意持續差，或寧願不做生意。

K場協會稱八成熟客未打針

稱條件「辣」 或寧不做生意

麻將館是唯一毋須客人打針亦可重開的處所，麻將館東主張家寧表示，要客人用安心出行，執行困難不大，但他說，不少客人是長者，暫未知沒有智能電話的長者客人是否可填表代替。

若食肆所有員工完成打針，客人已打一針並用安心出行，食肆的宴會人數上限可增至100。婚禮顧問歐惠芳歡迎放寬，但說婚宴賓客不少是長者，若他們不宜打針，出席婚宴須出示醫生證明及3日內的病毒測試陰性結果，門檻太高，「畀喜帖佢哋一定嚟嗎？」

不宜打針須醫生證明及檢測陰性

婚禮顧問質疑門檻高

至於本地旅行團人數，放寬後連前線員工每團不可多於30人，員工須已打第一針，顧客沒有要求打針。旅遊界立法會議員姚思榮預期，旅行社需重新登記行程等，未必能趕及5月1日及2日假期出團，預計再下一個周末（5月8日及9日）的本地團會較多。辦本地團的旅行社須向旅遊業議會簽新承諾書，除規定員工要打針外，參加者登上交通工具及出入有安心出行的場所，都要掃描二維碼。

（疫情第四波）