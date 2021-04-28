食肆4級制 打針可百人共宴 4人限聚不放寬 措施被批複雜擾民

員工顧客打針 用安心出行

可劃範圍堂食至凌晨2時

食物及衛生局長陳肇始昨日公布，明日起生效14日的社交距離措施，食肆在疫苗氣泡下將分4類，當中A及B是現行模式，即每枱限2人及4人，堂食限經營至晚上6時及10時；新增C及D類要求客人須用安心出行、員工須打針。C類食肆可整個處所或部分範圍劃為「特定範圍C區」，該區域可延長堂食至午夜12時，最多6人一桌。

D類食肆要員工完成接種兩劑疫苗及過了14日，可在處所劃分「特定範圍D區」，進入D區的客人要最少打一針；宴會上限提升至100人，參加者亦須最少打一針。食衛局常任秘書長劉利群補充，若宴會客人未能打針，可申報並交醫生證明，但此不適用於普通進入D區的「散客」。

酒吧K房本地遊等可重開

婚禮股東會宗教聚集放寬

另外，酒吧、卡拉OK、派對房間、麻將天九耍樂處所可重開，除了麻將館，其餘處所顧客都要最少已打一針。至於婚禮、周年股東大會、宗教聚集都獲放寬，條件同樣要求參加者要完成接種第一劑疫苗；本地團亦能重開，導遊須接種疫苗，旅客須用安心出行，但沒規定要打針（見表）。

被問到16歲以下、身體不適合打針者是否就被剝奪到酒吧、卡拉OK、在食肆8人同枱的自由，劉利群稱，酒吧及飲食業界都知道「走出疫情重要性，做不好是第一個受牽連」，酒吧業知道這樣安排會令部分客人不能光顧，「但認同在起始階段，人客要求打第一針是可以接受」。

未放寬限聚 陳肇始：要逐步有序

另外，雖然部分群組聚集放寬，但限聚令依然維持4人，陳肇始回應稱，放寬要逐步及有序。

袁海文認為政府的邏輯有嚴重問題，質疑市民已打兩針應該更安全，為何仍須強制用安心出行才可到C或D區，「安心出行能特別有效消滅晚上10時至凌晨2時的病毒？」他又說，就算不理防疫邏輯，新措施安排很複雜，對於沒足夠時間了解的市民更難理解，「防疫除了要有好政策，最重要簡單易明。所以我好質疑成效，當市民覺得咁複雜，更加會選擇唔做」。

黃家和料小店「無可能做到要求」

飲食業早前見政府後一度透露員工申報不宜打針不用醫生紙，但政府昨公布員工若不適合打針要提供醫生證明。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示這與早前業界和政府的討論有出入，感到「有點突然」。他估計大型食肆如酒樓、酒店餐飲場所會有較大意欲升級到C或D類，小型食肆難分區，「基本上無可能做到要求」。他認同程序繁複，但業界會盡量配合。

何栢良：措施由始至終不對稱

料遊行集會「有排唔得」

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，打針者可獲較大社交自由度，做法與國際一致；至於劃分場所容納上限、婚禮100人等，屬主觀判斷，並非精準科學，相信政府期望透過「威迫利誘」提高接種率。

至於維持4人限聚下放寬食肆每枱人數是否不對稱，何栢良說限聚措施「由始至終都不對稱」，相信港府將界線劃在4人，如沒打針或用安心出行，堂食便要繼續維持4人一枱，是從執行操作可行度上考慮。

對於打針的100人可參加婚禮卻不可遊行，何栢良相信港府目前不想放寬非經濟活動。他說遊行牽涉人群管理，例如印度近期疫情嚴峻，當地傳媒分析與近月選舉造勢活動有關，他相信香港遊行、集會「有排都唔得」，即使日後有選舉，政府或設接種疫苗、檢測及人數等限制。

明報記者

（疫情第四波）

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