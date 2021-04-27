35年歷史安運旅遊清盤 旅議會：自去年底29旅社結業

不敵疫情結業的安運旅遊有35年歷史，於上周五發通告，稱新冠疫情嚴重影響旅遊業的收入及運作，宣布同日結束營業，公司將展開清盤程序，債權人稍後會收到清盤事宜的書面通知。安運旅遊的官網及社交網站專頁均已停止運作。

影響200客涉款400萬 遣散30員工

安運旅遊的總社設於觀塘，另外在銅鑼灣、旺角、荃灣都有分社，本報昨到訪其旺角雅蘭中心分社，發現大門關上，公司將「結業通知」貼於玻璃門，而總社及分社的電話均沒人接聽。根據安運旅遊的公司簡介，公司承辦旅行團及代訂機票、酒店等服務，亦提供包團服務，對象包括教學團體及遊學團，亦可代客預訂郵輪套票。

旅議會指出，根據安運旅遊提供的資料，約200名僱客受事件影響，涉及旅費約400萬元，持印花收據的僱客可向旅遊業賠償基金申請賠償，而受影響的約30名員工已獲妥善遣散。翻查資料，安運旅遊在兩期保就業計劃中，合共領取逾400萬元資助，兩期的承諾受薪人數均為81。

旅議會總幹事陳張樂怡表示，由去年12月保就業計劃完結至昨日，一共有29間旅行社結業，主要為中小型旅行社，今次結業的安運旅遊屬於中型公司，不排除未來數月仍會有旅行社結業，認為香港只與一個地區建立旅遊氣泡，另或開放本地遊，對業界幫助不大。

不排除未來數月續有結業

旅議會盼旅遊氣泡涵多國

旅議會主席黃進達認為，安運旅遊倒閉是個別事件，但形容旅遊業捱了很久，完全沒有業務，是比較痛苦，希望香港可與更多國家開展旅遊氣泡，幫助業界重啟部分運作。旅遊界立法會議員姚思榮認為，中、大型旅行社的壓力會較大，以安運旅遊為例，有數十名員工、數間門市及寫字樓，租金及人工成本高，不排除會再有旅行社結業，但不認為會出現倒閉潮。

（疫情第四波）