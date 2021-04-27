政府擬推食肆專用App 查核顧客電子針卡

3色燈辨首針次針不正確資料

黃家和昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，政府推出「疫苗氣泡」調整社交距離措施，飲食業界上周五（23日）與政府開會，有食衛局官員稱，政府正研究一個專用流動應用程式供業界下載，以檢查顧客是否有接種疫苗，只需掃描電子針卡上的二維碼，就會顯示3種顏色的燈號，包括顧客已接種第一劑疫苗、已接種兩劑疫苗，以及提供不正確資料；顧客毋須提供個人資料。

黃說，應用程式何時可供下載，以及食肆是否獲准放寬營業限制，有待政府公布，業界會盡量配合。據他了解，較大型食肆如酒樓及酒店餐廳等都希望放寬營業限制，料這些食肆都會為已接種疫苗的顧客劃出特定區域；至於中小型食肆如茶餐廳，每枱人數大部分不多於4人，晚上10時後不營業，故不受新措施影響。

張宇人：接種者未必需要掃安心

飲食界立法會議員張宇人在港台《千禧年代》稱，政府會推出一個業界專用的流動應用程式，一經掃描便可以得知顧客有無接種新冠疫苗，而接種了疫苗的顧客，未必要再掃描「安心出行」。

至於食肆員工及顧客接種疫苗後可舉辦百人飲宴，張宇人說政府有意要求不適宜接種疫苗的顧客，在參加宴會前接受核酸檢測，但具體要提供多少日內的檢測證明就未決定。至於食肆放寬至6人一枱並營業至午夜，其中一項條件是顧客必須使用安心出行，但15歲以下者如有成年人陪同，可獲豁免，65歲以上亦可「寫紙仔」申報。

（疫情第四波）