料逾百診所倒閉 西醫工會：領展提加租三成

領展：商戶倘交營業數據 會考慮

領展稱旗下物業共有約200間診所，釐訂租金是因應舖位位置、行業、商戶經營情况等因素，近月診所租務洽談個案中，大部分均達成協議，若商戶提供營業數據等，以掌握疫情對其經營的影響，會作適當考慮。

診所收入減半 工會促領展共渡難關

香港西醫工會昨稱對有屋邨醫生會員被領展加租感「震怒」，要求領展承擔企業社會責任，助屋邨醫生共渡難關。西醫工會領展屋邨診所委員會主席林偉樑表示，疫情下有東涌富東邨的醫生診所月入下跌五成至八成，其400幾平方呎的診所由2005年月租約1.7萬元，加至目前3.5萬元，領展再要求加至4.5萬元；另上水彩園邨有醫生同樣被要求加租兩三成，經爭取後變凍租，但每呎租金仍遠高於附近辦公室。

林偉樑稱，疫情期間很多診所收入減半，而租金往往佔診所開支超過四成，粗略估計本港去年至今已有過百名醫生需關閉診所，改到其他醫療機構受聘，擔心隨着加租問題加劇，令屋邨居民失去附近的家庭醫生。他說工會考慮約見領展談判租金問題，又呼籲領展調整租金時應考慮經濟環境。

（疫情第四波）