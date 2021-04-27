華大一日驗30初陽 衛署證26假陽性

本港昨增4宗輸入個案，自上周三（21日）以來首次本地「零感染」。4宗輸入個案中，3人驗出N501Y，分別由肯尼亞、日本及美國抵港。昨另有約10宗初步確診。

檢疫期第7天增檢測 抵港共驗4次

檢測承辦商華大基因本月20日驗出30宗初步陽性。衛生署昨回覆，除3宗確診及1宗檢測結果不確定，餘下26宗均為「假陽性」，有關密切接觸者正陸續獲解除檢疫令。至於華大出錯原因、會由什麼第三方機構審核華大報告，以及會否全面暫停華大檢測服務，食衛局沒回應。

衛生署自去年12月底起安排外判檢測承辦商在指定檢疫酒店，為檢疫者在其檢疫期第12天做鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，並於第19天再驗。衛生署發言人稱，自本月25日起，有關安排會擴展至檢疫期第7天檢測。換言之，由中國以外地區抵港者須接受合共4次檢測。

何栢良倡補驗「檢疫酒店者」抗體

另外，華大被質疑走漏變種病毒個案入社區，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，港府可採取「補救」措施，包括要求曾於4月入住檢疫酒店者強制檢測，例如檢測抗體，若驗出陽性，可知道檢疫酒店第12、19天檢測走漏多少個案；另要做核酸檢測，或可追回部分個案，並跟進其家人等密切接觸者。

威院冷氣故障 負壓系統一度暫停

公立醫院再有隔離病房負壓系統暫停。前晚10時24分，威爾斯親王醫院住院主樓暨創傷中心天台其中一組冷氣系統故障，引致火警鐘鳴響，冷氣及負壓系統根據消防安全設定而暫停運作。消防到場證實沒有火警，系統於21分鐘後恢復正常。事件影響大樓5至12樓的20個病房，包括兩個隔離病房。事發時有一名確診者在一個隔離病房，醫護均穿著合適裝備，沒人進出病室，亦沒做高風險醫療程序。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日於港台《千禧年代》說，估計日前進入社區後驗出N501Y的菲傭於酒店感染，認為要調查採樣員的採樣方法是否符合水平，並為來自高危地區旅客做更多檢測。

（疫情第四波）