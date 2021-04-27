針後亡一日兩宗 一為63歲公院醫生 患高血脂症 打第二劑科興後10日離世

明報記者

衛生署和醫管局九龍中醫院聯網公布，一名本身患有高血脂症的63歲九龍中醫院聯網男員工，分別於3月19日和4月16日接種兩劑科興疫苗，打第二針10日後，於昨清晨約6時在家中抽搐後失去知覺，被送往急症室搶救，於早上約7時不治。衛生署指出，暫未有臨牀證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報個案。據了解，死者為公立醫院退休重聘醫生。

76歲病人中風經急症送內科不治

此外，將軍澳醫院發言人昨晚回覆本報稱，一名76歲男病人4月5日早上經急症室入住內科病房，診斷為中風，經治理後延至昨晚不治，該病人分別於3月3日及31日接種疫苗，院方於4月5日按機制向衛生署呈報。該院無交代死者打哪款疫苗。

本港累計25人打針後離世，4人打BioNTech（復必泰），20人打科興，1人暫未知打哪款疫苗。另外，瑪麗醫院58歲男員工打BioNTech兩日後，於4月16日昏迷，初步診斷為腦出血，至昨仍情况嚴重，消息稱他亦為醫生。

氣泡遊宣布後 疫苗預約升逾四成

港府昨午公布與新加坡的旅遊氣泡將於5月26日啟動，參與的港人須於出發前最少14日完成接種兩針疫苗。昨日兩種疫苗的預約人數回升，科興按日升五成至3900人，BioNTech升43%至1.19萬人。

16至29歲市民昨起可打疫苗，昨日科興和BioNTech第一針的接種人數回升，分別按日升16%和19%，至4300人和12,800人。連早前屬於優先群組者，至昨已有近5.9萬名16至29歲市民打了第一針，當中約65%人打BioNTech。

24歲男接種：憂9月後無得揀

太子界限街體育館昨午有年輕人到場打針，但比例不多。24歲殷先生在社福機構任職，每月兩次會到中小學開班教授理財知識。他說中小學生年紀小，不能接種疫苗，為保障他們安全，決定接種疫苗，避免自己成為播毒者。他預計政府日後要求入學校教班者要先接種疫苗，而政府早前預告9月後不能接種復必泰，他擔心到時「無得揀」，故決定盡早接種。

25歲黃小姐相約兩名朋友同日打針。她認為政府應一早開放讓年輕人打針，「最socially active （社交活動頻繁）係我哋age group（年齡組別），其實我哋好危險……放工搭地鐵又咁多人」。她說就算接種疫苗，對港星旅遊氣泡亦無興趣，最想去台灣，但慨嘆政府不願與台灣商討旅遊氣泡。

爆上呼吸道感染 22校納強檢

另外，紅磡黃埔花園第12期銀竹苑第4座、尖沙嘴麼地道帝苑酒店、荃灣海之戀第7座分別有初步確診者，被納強檢範圍。

衛生署表示，由於有22間學校爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該22間學校亦被納入強制檢測公告。

（疫情第四波）