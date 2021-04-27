回港易擴至其他省市 增每日機場入境1000名額

每日名額共6000 不包括台灣

最新安排下，廣東省及澳門以外內地其他省市的香港居民，只要返港前14日內沒去過香港、澳門或內地以外地區，或內地屬中風險或以上地區，並持抵港前3日內新冠病毒核酸檢測陰性證明，取得預約名額便可豁免14日檢疫回港。回港易安排不適用於台灣。

回港易設6000個名額，包括新增1000個機場入境名額。深圳灣口岸及港珠澳大橋各有3000及2000個名額，安排與之前公布一樣，抵港後第2日及12日檢測。

至於機場入境者，抵港前3日內須到內地獲國家衛健委認可的核酸檢測機構接受檢測，取得陰性結果紙本報告正本，並填寫衛生署電子健康申報，獲得綠色二維碼登機返港。他們到達香港機場後須在回港易採樣區檢測，到專屬櫃位檢查入境文件，並到專屬等候區等待結果，呈陰性者可離開機場並免檢疫14日，第12日須強制檢測（見表）。

梁子超：須確保防機場交叉感染

公務員事務局長聶德權表示，要實行後才知機場名額是否足夠，要考慮機場檢測能力及避免太擠迫。呼吸系統專科醫生梁子超表示，政府須有效確保回港者與其他高風險地區旅客在機場不會接觸，防止交叉感染。

議員倡灣區旅遊氣泡 打針互認健康碼

聶德權：北上免檢疫 港確診須近歸零

經民聯立法會議員林健鋒表示，內地城市疫情穩定，提出參考港星旅遊氣泡，建議特首向中央提出「大灣區旅遊氣泡」，設立配額制度，落實大灣區內9個城市及港澳特區互通，即只要港人完成兩劑疫苗14天後，加上「健康碼」互認安排，無論從陸路口岸或機場往返兩地，均可豁免14天檢疫安排。

被問港人返內地何時可免檢疫，聶德權稱有與內地商討，香港疫情須受控，確診歸零或趨向零；又稱如接種疫苗率高，可降低大型爆發風險。他表示，如香港在內地眼中仍是中或高風險地區，就很難放寬措施。

（疫情第四波）