旅行社推新加坡5天團 最低收費1.2萬

首航國泰經濟艙索價8433 後售罄

縱橫遊昨日已推出兩個新加坡旅行團，包括到訪南部山脊及濱海灣花園等5天團、及到訪聖淘沙的5天團，前者旅費約1.2萬元，後者約1.3萬元，包回港前一次檢測，但未計算抵星後過千港元的檢測費，及旅客出發前及回港後兩次檢測費用。袁振寧表示，昨日消息一公布，網站點擊率已過千，反映不少人有興趣。他說由於國泰及新航均拒絕讓旅行社「留位」，只接受以旅客姓名訂位，故要與探親、商務旅客搶機位，把價錢搶高。

袁表示，不太擔心香港須旅客接種疫苗會減低吸引度，「比起之前係貴好多，但如果現在可以萬多元離開香港，都不是太貴，上次做氣泡都有類似情况，都有幾十個客人」，預計稍後機位供應逐步增加，價格便能回落。

澳紐或下個氣泡 姚思榮：台灣較吸引

旅遊界立法會議員姚思榮認為，雖然新加坡沒要求旅客打針，「心理上部分市民可能覺得不公平，這部分有少少影響」，但認為首輪機位少，不擔心客源。

商經局長邱騰華昨表示，澳洲及新西蘭極大機會成為下一個可建立旅遊氣泡的國家。姚思榮認為現在合乎開通氣泡條件的國家不多，澳紐作為已開通旅遊氣泡的國家，相信會是首選。他又認為台灣會是較吸引的選項，「如果大家不談政治，大家（港、台）控制到（疫情），亦承認對方控制到，開台灣需求一定大於新加坡 」。

（疫情第四波）