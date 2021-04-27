盼與星伴侶重聚 港女感要打針無理

【明報專訊】全球旅遊業冰封下，港人「被困」逾年無法出遊。90後的Mary（化名），與星籍男友闊別382日，看着應用程式的日子計算器數算日子。上次的氣泡，於她收拾好行李後爆破，今次氣泡，她質疑為何兩地對接種疫苗要求有差異，「個差別會令人懷疑，是否香港政府都知疫苗不是必須，只是政府為了谷高香港個注射率，才會有個這樣的要求？」
決定星籍男友撲機票來港
去年11月首度公布港星旅遊氣泡，Mary購得新加坡機票，可惜最後一日氣泡爆破，好夢成空，「上次收拾好行李篋，爆破後家人想幫我收入雜物房，我不肯，堅持要擺在房看着，讓自己有個希望」。Mary認為疫苗太新，未了解長遠影響，故對接種與否持觀望態度，不解為何兩地有差別待遇，而且她發現自己「就算即日注射都趕不及頭班飛機」，更感無理。最終決定由男友撲機票到港，不過昨日國泰網站一度塞車，而且首日機票價錢超過5000港元，男友最終於其他機票網站購得6月2日到港機票。
在星港人撲機票盼見妻女
有心理準備氣泡再爆
從事金融行業、被派到新加坡工作的徐先生與妻女同樣闊別逾年，他昨早待政府一公布完就致電國泰，訂到5月27日回港氣泡航班，並於6月13日回新加坡，來回機票價格約為500元新加坡幣，折合近3000港元。他說距成行尚有一段時間，「一個月內，什麼都有可能發生」，故有心理準備氣泡或再度爆破。