盼與星伴侶重聚 港女感要打針無理

決定星籍男友撲機票來港

去年11月首度公布港星旅遊氣泡，Mary購得新加坡機票，可惜最後一日氣泡爆破，好夢成空，「上次收拾好行李篋，爆破後家人想幫我收入雜物房，我不肯，堅持要擺在房看着，讓自己有個希望」。Mary認為疫苗太新，未了解長遠影響，故對接種與否持觀望態度，不解為何兩地有差別待遇，而且她發現自己「就算即日注射都趕不及頭班飛機」，更感無理。最終決定由男友撲機票到港，不過昨日國泰網站一度塞車，而且首日機票價錢超過5000港元，男友最終於其他機票網站購得6月2日到港機票。

在星港人撲機票盼見妻女

有心理準備氣泡再爆

從事金融行業、被派到新加坡工作的徐先生與妻女同樣闊別逾年，他昨早待政府一公布完就致電國泰，訂到5月27日回港氣泡航班，並於6月13日回新加坡，來回機票價格約為500元新加坡幣，折合近3000港元。他說距成行尚有一段時間，「一個月內，什麼都有可能發生」，故有心理準備氣泡或再度爆破。

（疫情第四波）