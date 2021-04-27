港星通氣泡 港府要港人打針 星旅客毋須 邱騰華：自我保障 民主黨：為谷數

氣泡5‧26啟動

邱：更嚴防疫免時開時閂

港、星「航空旅遊氣泡」原定去年11月底首航，但啓航前一日因本港第四波疫情而爆破，事隔5個多月，有望重新啟動。商務及經濟發展局長邱騰華表示，港、星政府就重啓安排達共識，會再在原有安排上增設更嚴謹的防疫條件，為免氣泡「時開時閂」。其中一項條件包括香港到新加坡旅客須完成接種疫苗，但新加坡並無相同要求。

在場記者多番詢問為何不要求新加坡旅客同樣要接種疫苗、此舉會否構成不對等情况等，邱騰華解釋接種疫苗是額外保障，目的為保護自己，「因為香港本身有條件讓居民接種」、「是香港對於香港居民自身保障的自我要求，不是對對方的要求」，又稱新加坡政府可按照自己情况考慮是否需確立這機制，又強調防疫保障是雙方接受、滿意。

星現只開放45歲以上接種

為提供誘因予港人接種疫苗，特首林鄭月娥在本月初已提出，透過港星旅遊氣泡出遊的其中一個條件為入境新加坡者須完成接種疫苗，「是我們的要求，不是新加坡政府的要求」。新加坡目前只開放45歲以上、醫護人員，以及服務業、航空業、教師等前線人員接種疫苗；澳紐旅遊氣泡、台灣帛琉旅遊氣泡都沒要求旅客接種疫苗。

旅業料打針出行成大趨勢

對於港府主動自我要求香港旅客接種疫苗，旅議會主席黃進達認為接種疫苗出行相信是未來出遊大趨勢，「做熟了程序容易推展其他地方」；縱橫遊常務董事袁振寧亦認同，「相信未來都要打兩針後先可以坐飛機」。

民主黨袁海文認為，港、星兩地疫情相若、有疫苗供應，但只要求香港市民接種疫苗，安排非常不對等，「是不平等條約」。他說本港不少防疫政策例如放寬食肆措施，都與接種疫苗掛鈎，質疑為何新加坡旅客入境卻毋須接種疫苗。他斥港府為求谷數，「無所不用其極將接種疫苗與不同措施掛鈎」，沒科學依據，防疫效果只會適得其反。

梁子超憂變種威脅 倡列熔斷條件

專科醫生梁子超關注兩地面對變種病毒輸入風險，建議熔斷機制應增設條件，倘其中一方出現變種病毒社區傳播，須叫停旅遊氣泡。他說打疫苗是附加保障，但不代表能充足防感染、也非旅遊氣泡必須條件，相信港府想提供打疫苗誘因。至於只要求港人打疫苗是否不平等，他說新加坡暫只有年滿45歲者可打疫苗，本港難要求當地人打疫苗才來港。

是次旅遊氣泡亦新增條件，包括早前規定旅客出發前14日不能有香港及新加坡以外外遊紀錄，現新增要求無外遊紀錄的14日，不能包括在兩地強制檢疫的隔離期。另外，就暫停及重啓氣泡機制方面，熔斷後除了14日內7天平均不超過5宗源頭不明個案，會在第15至17天再觀察3日，3天內源頭不明個案不能超過3宗。此外，雙方旅客須下載當地的追蹤應用程式「安心出行」或「合力追蹤 TraceTogether」。

明報記者

（疫情第四波）

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