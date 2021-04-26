昨4宗輸入全涉外傭 1染變種

昨日6宗確診中，4宗輸入個案為外傭，一名39歲菲傭驗出N501Y變種新冠病毒株，她4月10日來港，入住大角嘴香港旺角帝盛酒店檢疫，第12日樣本驗出陽性。

華大基因上周單日驗出30宗初步陽性，衛生署最新稱當中3人確診和1人結果不確定，至於其餘26人多少證實屬「假陽性」，則無正面回應。上述3宗確診包括昨確診的41歲印傭，4月16日來港，入住尖沙嘴華美達華麗酒店檢疫，4月20日檢測。

當局研委第三方審華大報告

食衛局早前稱，收到華大基因的調查報告前將暫停委派華大基因服務流動採樣站，昨再稱考慮透過獨立機構作第三方審核，確保調查中立性和專業水平。華大基因表示，尊重政府決定，全力配合政府工作。民主黨促食衛局盡快暫停華大基因所有服務，至調查有結果。

其餘兩宗本地感染是綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）31歲確診女教師的家人，分別為60歲退休男子及56歲家庭主婦，住將軍澳新寶城4座，無病徵，在檢疫中心確診。確診女教師累計3名家人確診。

另外，早前38歲菲傭完成21日酒店檢疫後，回到僱主位於堅尼地道8號寓所後，驗出N501Y，上周五大廈全部沒病徵的住戶撤離檢疫21日。東亞銀行發言人昨證實，東亞銀行聯席行政總裁李民斌已按當局要求檢疫及檢測，早前已完成疫苗接種，強制檢疫期間剛完成的檢測結果為陰性。

明報記者

（疫情第四波）