疫下暫託服務停 「就算有樓都唔代表無問題」

資深社工陳琬琛指出，雙老照顧容易造成長者體力、精神及情緒透支。陳解釋，照顧者需有一定體力做清潔、扶起病者，並要承受對方情緒反應，惟長者亦有個人尊嚴，被打罵時會感難受。陳指出，疫情下不少長者中心及日間暫託服務暫停，導致照顧者失去喘息空間，「有種唔知捱到幾耐的感覺」。陳認為，疫情下家人及鄰居角色重要，即使非實質協助，聆聽「吐苦水」也有助紓緩壓力。陳建議如長者曾透露有照顧壓力，家人可向社工求助，透過專業輔導為長者疏導情緒，「最緊要令他們感覺有希望」。

親鄰角色重要 聽苦水已可助減壓

陳另指出，政府的長者服務多針對低收入家庭，「如長者有幾十萬元資產，已無法領取生活津貼」。陳認為政策或會忽略中產長者家庭，如能將受照顧者送至日間暫託中心，照顧者便可騰出時間「回氣」，「未至於做到心力交瘁」，惟現時長者日間院舍宿位嚴重不足，申請手續煩瑣。他促請政府盡快增加宿位，以減輕照顧者壓力，避免慘劇再生。

長者日間中心平均輪候13月

據社署網頁資料，截至2021年3月31日，長者日間護理中心輪候人數為3410，平均輪候時間為13個月；綜合家居照顧服務或改善家居及社區照顧服務輪候人數則為4243，平均輪候時間為9個月。