雙亡八旬夫婦成婚60年 社工：疫下照顧者失喘息空間

有資深社工指出，雙老照顧容易造成長者體力、情緒透支，疫情下不少長者中心及日間暫託服務暫停，導致年老照顧者失去喘息空間（見另稿）。

翁去年底患病行動不便

子月初搬回老家顧父母

東區警區總督察（刑事）江詩韻表示，83歲容姓男戶主與85歲女戶主結婚逾60年，育有兩子一女，均已遷出。女戶主10年前患上長期病，據悉為柏金遜症，一直由男戶主照顧，至去年底他開始患病並行動不便，曾向兒子透露擔心未能好好照顧妻子。

江詩韻表示，因男女戶主健康轉差，54歲兒子4月初申請大假搬回老家，方便照顧。至前晚7時許，兒子短暫離家，回家後發現父親以窗簾繩上吊，母親則倒臥牀上、口吐白沫，兒子隨即以刀切斷窗簾繩，並報警求助。夫婦昏迷送院，惟搶救後不治。

江續說，警方於現場檢獲兩封分別由男女戶主留下的遺書，內容透露有尋死意念及交代後事，現場沒有打鬥、掙扎痕迹或血漬；女死者頸部有瘀痕，如何造成仍待檢驗確定，將循謀殺及自殺案方向調查。涉事家庭過去未有向社署求助。

列謀殺自殺案 檢兩遺書

鄰居：一周前碰面 翁憔悴

居於偉文大廈29年、81歲的林先生稱，涉事容姓夫婦居於上址多年，過往會一同外出購物，近一兩月則未見夫婦一同外出，多由容獨自下樓買菜。林先生說，與容不相熟，但碰面時會打招呼，他稱一星期前曾碰見容，當時他面容憔悴，「平時有打招呼，後來唔睬人」。林先生對事件感可惜，估計容或有情緒問題無人跟進。大廈另一住戶邱先生表示，不認識涉事夫婦，但留意到大廈有不少年老住戶，認為政府有責任多關顧長者。