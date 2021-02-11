前處長：收緊公司查冊損港商業核心 鍾悟思批破壞問責制透明性 會計師公會：致業界易出錯

鍾：為保障債權人等公眾利益

董事棄一定程度私隱難免

政府重提收緊公司查冊，財經事務及庫務局長許正宇本月初在立法會財經事務委員會上稱，近年「起底」及濫用個人資料情况激增，社會關注公共登記冊上的個人資料是否獲足夠保障。鍾悟思今日在本報撰文，表示收緊公司查冊，對作為本港商業生活核心的「有限責任」原則（principle of limited liability）產生不利影響，表示披露董事身分等信息，可保障債權人等公眾的利益，「董事放棄一定程度的個人私隱，在所難免」。

指政府未確定濫用私隱程度

鍾悟思表示，政府尚未確定由於查冊而濫用個人信息的程度。他稱，在英國有公司董事曾受威脅，包括暴力行為和縱火，因此須引入董事住址的保密登記冊，但本港董事沒有同等風險，強調確保充分的公司資訊披露和透明性也至關重要。

許正宇曾表示，出現同名同姓兼身分證號碼英文字母及3位數字相同的人，機率很低。鍾悟思表示，如查冊者不知道董事身分證的完整號碼，在確認通過查閱公司資料確定的董事是否查冊目標上，總會有一定程度的不確定性；他建議政府與從業人員作適當的協商。

礙會計律師盡職調查 企業舞弊可能增

另外，鍾悟思指出，會計師、律師、公司秘書事務所等專業人士須向董事做盡職調查，收緊公司查冊將限制他們作盡職調查的能力，企業舞弊行為（包括腐敗、欺詐和洗錢）的潛在可能將增加。他認為，新聞界為調查報道而不受阻礙地自由對公司查冊的能力，「是香港透明度和公民自由的根本重要基石」。

會計師公會會長鄭中正表示，業界每日都在查冊，範疇包括審計、稅務等，認為收緊公司查冊做法不理想，令業界工作添困難，容易出現錯漏，最終須由會計師業界承擔責任。他稱正約見官員，要求將會計師業界納入「指明人士」，可申請取得受保護資料。

律師憂現行騙礙資產追查

記協：只有通訊地址即無地址

律師林志釉憂慮收緊查冊會出現行騙的情况，如有人改名以冒充身分證號碼相近的人。他表示，律師為公司處理交易時，要確認股東身分；而限制亦令資產追查出現困難，例如欠債人、離婚案的其中一方，未必同意授權將資料披露，或導致律師的工作容易出錯，將風險轉介到當事人身上。

記協主席楊健興表示，調查公司活動、買賣、成員等資料是新聞線索之一，查冊屬新聞調查的普遍做法，政府限制披露公司董事住址，「只有通訊地址，等於沒給地址」，難以確認被查者身分，影響後續採訪，認為政府根本不想容許記者查冊。對於政府沒作公衆諮詢，楊健興認為「在情在理都說不通，過去政府會諮詢受影響的持份者」，表示政府目前無法證明，「起底」個案與傳媒有關。

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