黃家和料逾萬食肆月底前換氣未達標

黃：港空氣淨化機供不應求

源栢樑：巿面有貨 1萬元內能達標

政府截至上周四收到2034間餐飲處所已提交網上登記，另129間透過自願申報計劃提交網上申報。黃家和昨於港台《星期六問責》稱，全港僅逾千間食肆向食環署登記符合標準，即逾萬間未達標，相信需時最少兩年才可全數達到政府要求。

據食肆換氣量規定工作小組獲悉的資料，市場上符合指定規格的空氣淨化設備型號存貨約有3.6萬部。

黃家和稱，此數包括已訂貨及生產中的貨量，他估計全港空氣淨化機存量不足兩萬部，而業界需要6萬至7萬部。他說政府容許食肆向食環署提交延期申請，如果可證明已購入設備，應可獲寬限。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑稱，巿面上較便宜的空氣清新機約千餘元，很多已售罄，要等待送貨。他說留意到2000多元的機種仍有存貨，加上承辦商費用，相信一般食肆約花1萬元以下就能做到相關要求。

食環至上周三收236延期申請

食環署回覆，至上周三接獲236宗延期申請，有關餐飲處所須於指定限期內完成登記，其間食肆可維持堂食至晚上9時59分及最多4人同桌，至於限期前無提交延期申請、申請不獲批等，該署會另行處理。

（疫情第四波）