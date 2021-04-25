陳肇始：本周公布擴大「回港易」細節

本港社區接連出現變種新型冠狀病毒個案，被問到入境隔離日數可否減少，陳肇始說最大可能是透過疫苗，「打了兩針、有抗體的前提下，低風險（地區）原本隔離14日，現在是否可以接種疫苗後減至7日呢？」她說當局正與專家商討。

98%跨境貨車司機已打首針

廣東放寬打兩針司機入境

至昨晚8時，過去24小時約有3.01萬人接種疫苗，包括約1.3萬人打科興，1.71萬人打復必泰，累計約828,300人已打首針，約424,800人打了第二針。

運輸及房屋局長陳帆昨在網誌稱，全港約有1.1萬名合資格跨境貨車司機，當中約7000多名是活躍司機，至上周四（22日）約6900人打了首針，佔約九成八，約6200人已打第二針。由前日凌晨起，廣東放寬已打兩針滿14日的跨境貨車司機入境，到深圳和珠海只需持72小時陰性證明，檢測頻密度減至三日一檢。

港大研「溝針」 冀助疫苗過敏者轉針

另外，港大正研究「溝針」。港大內科學系傳染病科主任孔繁毅昨在商台《政經星期六》稱，已招募20多人參與研究，並為他們打了首針，冀兩三個月完成研究，再用兩個月得出初步數據，盼助決定未來一兩年能否轉針，以及決定對某一疫苗過敏者能否轉打第二種疫苗。

（疫情第四波）