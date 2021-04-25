科學委會研打針者減檢疫期至7日 學者憂潛在風險

潘烈文：倘縮減 須跟進14日後情况

潘烈文昨在港台《星期六問責》表示，目前新冠疫苗保護率約八成至九成，有些人未必因疫苗起免疫反應，縮短他們的檢疫期會有潛在風險。被問是否不認同科學委員會的建議，他說「如果未必檢疫咁耐，要跟進14日後佢哋情况究竟係點」，雖然這一刻對疫苗有一定信心，「但有些事情我們都未必最清楚」。

指復必泰對南非變種病毒有效

孔繁毅：打兩針後放寬較「穩陣」

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨在商台《政經星期六》稱，本港打疫苗速度較理想中慢，認為政府已放寬接種年齡，且有放寬社交距離措施、疫苗氣泡等誘因，盼令更多人接種。他又說，接種疫苗能減低變種病毒在社區傳播的風險，雖有研究指BioNTech（復必泰）對南非變種病毒產生中和抗體水平跌75%，但下跌後水平仍有1:160，遠高於提供保護需要達到的1:40水平，顯示該疫苗對南非變種病毒有效，相信能維持長時間。他又說，BioNTech本身產生的中和抗體水平高，估計對印度雙重變種病毒也有相當保護性。至於科興疫苗，他說暫未有數據，冀世衛稍後審批科興時有更多詳細資料。

政府計劃分階段推出疫苗氣泡，打一針者也可享部分社交距離放寬。孔繁毅說，從科學角度應打兩針才放寬較「穩陣」，因打一針後14日內沒抗體，14日後才有低度數抗體，打兩針後不用等14日也有足夠抗體，但等足14日的抗體水平最為穩妥。

（疫情第四波）