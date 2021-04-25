科學委會研打針者減檢疫期至7日 學者憂潛在風險

【明報專訊】衛生防護中心轄下兩個科學委員會研究已完成接種疫苗的密切接觸者檢疫期從14至21日縮短至7日，港大公共衛生學院教授潘烈文認為此舉有風險，若縮減檢疫期，需跟進檢疫者14日後的情况。
潘烈文：倘縮減 須跟進14日後情况
潘烈文昨在港台《星期六問責》表示，目前新冠疫苗保護率約八成至九成，有些人未必因疫苗起免疫反應，縮短他們的檢疫期會有潛在風險。被問是否不認同科學委員會的建議，他說「如果未必檢疫咁耐，要跟進14日後佢哋情况究竟係點」，雖然這一刻對疫苗有一定信心，「但有些事情我們都未必最清楚」。
指復必泰對南非變種病毒有效
孔繁毅：打兩針後放寬較「穩陣」
新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨在商台《政經星期六》稱，本港打疫苗速度較理想中慢，認為政府已放寬接種年齡，且有放寬社交距離措施、疫苗氣泡等誘因，盼令更多人接種。他又說，接種疫苗能減低變種病毒在社區傳播的風險，雖有研究指BioNTech（復必泰）對南非變種病毒產生中和抗體水平跌75%，但下跌後水平仍有1:160，遠高於提供保護需要達到的1:40水平，顯示該疫苗對南非變種病毒有效，相信能維持長時間。他又說，BioNTech本身產生的中和抗體水平高，估計對印度雙重變種病毒也有相當保護性。至於科興疫苗，他說暫未有數據，冀世衛稍後審批科興時有更多詳細資料。
政府計劃分階段推出疫苗氣泡，打一針者也可享部分社交距離放寬。孔繁毅說，從科學角度應打兩針才放寬較「穩陣」，因打一針後14日內沒抗體，14日後才有低度數抗體，打兩針後不用等14日也有足夠抗體，但等足14日的抗體水平最為穩妥。