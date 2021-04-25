高血壓糖尿 七旬翁打兩劑科興15日後亡

乾洗店女東打兩劑復必泰後亡

街坊讚「人好好」 現更不敢打針

兩名外籍大坑居民昨午到店外獻花，並與死者兒子傾談。不願具名的外籍男子引述稱，女東主家人22日在家叫她起牀時，發現她沒反應，其後證實離世。他說自己與女東主同日（12日）在西灣河體育館接種疫苗，兩人巧遇時有打招呼。他說在大坑居住約5年，經常光顧該店，形容女東主很友善及樂天，得知她離世後感傷心。其同行女友人Maria形容，女東主外表看似強壯，予人感覺「energetic（充滿活力）」，經常協助搬運衣物，對其離世感驚訝及傷感。

附近超市職員黃女士說，過去每早8時半會見到洗衣店女東主及丈夫前來開店，形容夫婦出雙入對，育有一子一女，子女已成家立室。她形容女東主「人好好」，有時更會「請食嘢」，得知其死訊「個心好唔舒服」，但不敢上前慰問其家人，「驚講錯嘢」。她說因此事更不敢打疫苗。

上述女東主個案與衛生署前日公布的死因裁判官個案資料脗合，署方當時指個案會交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會評估因果關係。

打針後中風瑪麗員工患睡眠窒息

另外，衛生署昨晚公布一名患高血壓及糖尿病的75歲男子昨早在家中不省人事，送往將軍澳醫院後不治，他離世前15日、即4月9日接種第二劑科興疫苗。署方稱暫未有臨牀證據顯示事件由疫苗引起，會交由專家委員會評估因果關係。

另外，58歲瑪麗醫院男員工早前打復必泰後腦出血，專家委員會共同召集人孔繁毅昨在商台《政經星期六》稱，患者本身有睡眠窒息和血壓偏高。他在節目後說，需等專家委員會開會才有進一步資料，暫認為與疫苗無直接關係。

（疫情第四波）