梁卓偉促堵兩潛在漏洞：酒店檢疫應分層 機場採樣須嚴謹

辨檢疫者風險 高風險樓層限半滿

兩宗在社區確診的變種個案檢疫時住在同一集團的酒店，29歲印度男子住在尖沙嘴華美達華麗酒店；菲傭則住在西營盤華美達海景酒店，該酒店最高入住率逾90%。

衛生防護中心調查印度男子個案時，推斷掛在房門、用來派飯的掛鈎致交叉感染。梁卓偉上周四（22日）接受本報訪問時說：「我自己講到好白就係唔同意。唔係每個掛鈎都做到病毒檢測，做到嘅全都係陰性。個鈎咁幼，會唔會真係最主要嘅所謂傳播媒介呢？」他說，新冠病毒最易透過短距離空氣傳播，個案透過酒店內空氣傳播的風險高於透過掛鈎。

不同意派飯掛鈎播毒

稱空氣傳播風險更高

他說，即使酒店每小時換氣4至6次，不代表完全無空氣傳播風險，機電署證實該酒店通風「合格」，亦非等同醫院規格，上述3人群組反映酒店檢疫存漏洞，應正視和處理，「現實上不能要求酒店做到手術室咁……無法做到最高規格，看有什麼可做，盡量減少交叉感染」。

他舉例，食肆以至樓底高和通風好的表演場地都規定不能坐滿，正因「明知坐平時的容量會出事」，反問：「同一個科學邏輯，你在酒樓做、表演場地做（限入場率），為什麼酒店不做？這是最高風險的地方。」他建議檢疫酒店將從高和低風險地區抵港者分開不同樓層，高風險地區樓層入住率限50%，並安排檢疫者隔房間住，低風險地區樓層則可住滿。

不認同很多個案潛伏長

延長檢疫或「錯誤引導」

梁認為，目前外防輸入的第二個潛在漏洞在於入境口岸採樣化驗質素。他收到不少人、包括醫護和實驗室人員反映，對比外國或內地採樣，香港口岸的採樣做得不太嚴謹和徹底，例如採樣棒放得不夠入，「假如（抵港者）受了病毒感染，樣本可否取到帶病毒的部分？拿不到，實驗室百分百準確都無用」。

促「突擊檢查」口岸採樣質素

本港去年底將入境檢疫由14日增至21日，梁卓偉不認同有很多個案潛伏期特別長，「我們以為他（部分確診者）特別長潛伏期，就加7日（檢疫期），再長，又加7日。這可能是錯誤引導，可能是因在機場、檢疫期間採樣不夠仔細和不夠徹底……要清楚去檢視，拿鼻和咽拭子過程是否最嚴謹」。他認為政府採購採樣服務上要精準，採購後亦要做品質控制，「你一定要搵個人去突擊檢查，我知無做」。他強調上述檢疫酒店和採樣兩個潛在漏洞「刻不容緩要做好」。

梁卓偉亦關注接載機場旅客往酒店的專車，認為需分開處理從高風險地區抵港的人，避免不同風險者接觸。

明報記者 朱韻斐

（疫情第四波）