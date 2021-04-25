專家促檢疫酒店房勿開窗 免病毒流出走廊鄰房

食肆換氣量規定工作小組主席、工程師學會會長源栢樑昨在港台《星期六問責》解釋，酒店房設計通常「有少少正壓」，讓外面的異味及濕氣不流進房間，但檢疫酒店會「做工夫」，抽風量高於鮮風量，形成房內輕微負壓。若有人開了窗下開門，氣流從窗吹入，走廊便會相對房間負壓，房內空氣可能因而流到走廊及鄰房。

港大公共衛生學院教授潘烈文稱，帶新冠病毒的飛沫可在空氣中浮沉幾小時。源栢樑說，酒店走廊通常不會有特別通風設計，如走廊比較狹窄，空氣阻力較大，空氣流通量便低，可能有較強傳播。潘建議檢疫酒店住客切勿開窗，要確保關窗才開門，另開門時要戴口罩。源栢樑稱，如要酒店走廊增換氣率，需加大機組，或較困難，最簡單是在走廊設空氣清新機。被問空氣清新機能否過濾新冠病毒，潘烈文稱，空氣清新機的濾網能阻隔附在微粒的病毒。

食衛局：平均入住率六成 沒定上限

西營盤華美達海景酒店入住率最高逾九成，潘認為「多人就會有意外發生，比較多病毒傳播的人在入面」，「入住人數要看有否改變空間，太多人會有潛在危機。真的需要住到八成九成？這個需要考慮」。食衛局回覆稱，第二輪檢疫酒店（36間酒店共1萬間房）平均入住率約六成，現沒規定其最高入住率。政府一直留意，有需要會採取適當措施。

（疫情第四波）