酒店檢疫疑走漏變種 華大負責驗 袁國勇質疑「撩得唔好」 曾祈殷憂嚴重漏洞

衛署：明起Prenetics加入驗

華大稱採樣時做足程序

衛生署表示，現時檢疫酒店的檢測承辦商為華大基因，明日起Prenetics會加入提供服務。政府已在合約加指定條文，以確保採樣質素。華大基因發言人證實，3月25日至4月15日、即上述個案採樣期間承辦檢疫酒店的採樣及檢測，職員採樣時完全做足程序，包括每次換手套。

華美達菲傭印度女檢疫驗陰性

其後確診且有抗體

染變種病毒的菲傭自3月27日在西營盤華美達海景酒店605號房檢疫，她抵港第12和19天（4月7日及14日）的病毒檢測均呈陰性，至完成檢疫後、抵港第27天才驗出陽性，入院即驗出抗體。該酒店同層一個月內有3間房共5人確診，其中住菲傭隔壁602號房、由印度抵港的45歲女子，於抵港第12天（15日）驗出陰性，她因同房親友確診而入院，兩日後驗出病毒及抗體陽性。

港大微生物學系講座教授袁國勇前晚到酒店調查後，被問到多宗個案未能於酒店驗出陽性是否潛伏期長，他回應：「我哋覺得好可能第12、19日撩得唔好，鼻腔拭子撩到好外面，差唔多無用；喉嚨拭子又係要撩到好入」，稱需用一定力度才刮到細胞，準確度才會高。他說，入院即抗體陽性的個案，代表已感染多時，若採樣方式正確，檢疫時的病毒量理應高到呈陽性，「但點解無發生，究竟當時採樣人員有無做足，睇落去唔係咁清楚」。

曾祈殷：社區為何一直有個案

現在終於明白

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨表示，一般感染後約10天會產生IgM抗體，體內病毒量相對高；IgG抗體則於兩三周後出現，兩日內病毒「陰轉陽」的女子由病發率高的印度抵港，相信她早已染疫，但檢疫期間未能驗出，估計涉採樣問題。他續說，若證實採樣有問題，會構成「嚴重漏洞」，不排除個案因此流入社區，「為何社區一直有個案，現在終於明白」。

曾祈殷促請港府及衛生防護中心採取措施確保採樣質素，又建議當局將病發率高地區的抵港者分開酒店檢疫，以免交叉感染導致病毒洗牌，恐出現新變種病毒。

孔繁毅促檢完再驗 延長熔斷

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨在商台《政經星期六》稱，估計上述菲傭可能帶南非變種病毒，或是檢疫期間受感染。他建議在抵港者完成檢疫時再驗一次「包底」，避免病毒流入社區。他又說暫不用延長檢疫期，但要延長航班熔斷時間，如現時印度爆疫嚴重，若繼續容許印度航班來港，恐令本港醫療系統受壓及增加社區風險。

本港昨增3宗確診，全屬本地感染；另有少於5宗初步確診。除上述感染源不明、帶N501Y變種病毒株的菲傭，其餘兩宗為本地相關個案，包括日前初步確診的西貢民政事務處司機，另有一名就讀循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園的3歲男童確診，兩人均與綠茵英文（國際）幼稚園（日出康城分校）的教師相關，男童是其親屬。

明報記者

（疫情第四波）

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