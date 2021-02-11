美國及FCC批評裁決 華斥外部勢力說三道四

香港外國記者會（FCC）前日發聲明譴責當局起訴蔡玉玲，形容政府做法立下壞先例，為針對從事例行報道的傳媒人的進一步法律行動打開大門，此舉也會阻嚇記者取得法律容許的本港公開紀錄。歐盟駐港澳辦事處前日在Twitter發聲明，稱裁決提醒不能以為新聞自由是理所當然存在，法律不應用於扼殺正當的新聞工作。

中國外交部駐港公署昨發聲明回應，指摘FCC和「個別外部勢力」就香港法院「依法審判」說三道四，公然打着新聞自由幌子抹黑特區政府、踐踏法治，赤裸裸干預香港事務和中國內政，公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）和美國組織「香港民主委員會」（HKDC）行政總監朱牧民也分別在Twitter表示支持蔡玉玲，朱強調「說出真相不是罪行」。

（綜合報道）