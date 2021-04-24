湯家驊倡修例 准「傳媒機構」名義申查冊 記協：亦應保障自由身記者

官稱可向運署書面申請

湯：違法律原意

湯家驊在節目稱，如運輸署可隨時豁免法例明文規定的限制，有關法律便沒有任何作用，酌情權不適用於一般傳媒採訪。他說有關查冊的爭拗存在多年，現既已成為法例，傳媒應當尊重。

至於相關條例有否改變空間，湯家驊說目前的社會氣氛比以前困難，尤其經過2019年反修例事件，「學生都可以係記者」，稱政府對個別記者失信心，運輸署亦難印證個別人士是否符合新聞工作用途而申請查冊。他建議當局考慮修例，由傳媒機構本身或高層申請採訪查冊，或較有公信力、較易追查有否濫用，屆時可一併討論查冊目的應否加入採訪一項，但他強調，修例與否要政府願意。

香港記者協會主席楊健興表示，湯家驊的建議是建基於政府准許「採訪」成為車牌查冊的合法原因，但現時政府並未承認這個原因，即使政府准許以傳媒機構為單位申請查冊，亦要討論如何保障行內為數不少、從事採訪工作的自由工作者如何查冊。

運署：新聞用亦須關於交通

本報向運輸署查詢會否考慮修例，容許傳媒以機構名義申請車牌查冊，運輸署回覆表示，任何人均可申請證明書，包括傳媒，若申請的相關資料用於新聞用途，亦必須與「交通及運輸」事宜相關，署方收到申請後，會按相關條例及指引處理。