指查冊裁決未考慮公眾利益 陳文敏：可上訴或覆核

記協：不排除研司法覆核

蔡玉玲一案，主任裁判官徐綺薇表示蔡作車牌查冊是為了查找車主、採訪及報道，與其申請時申報的「其他交通及運輸事宜」用途無關。港大法律學院講座教授陳文敏昨於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，從憲法上，蔡查冊是用作對公眾利益十分重要的調查及提出問題，政府不單無回應，更向提出問題的人提出刑事檢控及判刑，而有關判決「非常狹隘」，完全偏側於保障私隱，無考慮公眾利益及新聞自由的關注，亦無提及《人權法案》及《基本法》。

陳：道路條例亦要符人權法

陳文敏指出，本港所有法例包括《道路交通條例》均要符合《人權法案》，保障言論及新聞自由的要求，若違反則會被撤銷。徐官又稱蔡可考慮其他途徑如作書面申請，他形容屬「奇怪、自相矛盾」，因該法官既然說該立法原意只局限於3個與運輸有關理由，即「進行法律程序」、「買賣車輛」或「其他有關交通及運輸的事宜」，才可作車牌查冊，即使提出書面申請，署方亦無法提供資料。

至於後續建議，陳說案件不止涉及運輸層面，有關法例理論或可套用在其他查冊上，屬涉及公眾利益的法律問題，「這問題應拿到更高級的法庭處理」。他說蔡可向高等法庭提出上訴，惟內容局限於這宗案件案情，另記協這類傳媒組織亦可就法例作司法覆核。

記協主席楊健興稱，蔡玉玲會與其團隊討論，記協屬支援角色，但認同案件影響深遠、牽運甚廣，記協不排除研究司法覆核，惟現未仔細研究。

大狀：或可逼政府審視條例

2016年2月新界東立法會補選，兩間大學新聞系學生記者被拒入新聞中心採訪，學生認為當局違憲，提司法覆核，最終高等法院駁回有關申請，表示政府同年9月起已採取新措施，容許不多於4名學生記者採訪指定重要活動。負責該案的大律師黃宇逸指出，提出司法覆核或可促進政策改變，「有時逼到政府審視條例係咪合法、合理，有時為咗避免同你繼續打（官司）會改政策」。

職工盟總幹事蒙兆達表示，擔心蔡玉玲案會引伸至公司查冊，「陷害」查冊人虛假陳述，但他說將繼續查冊，直至政府不批准為止。律政司發言人回覆，主審裁判官書面判辭已列出定罪理據，各界應先閱讀判辭，消除不必要誤解，又稱不會因涉案者背景或職業，而在處理上有不同。