國安公署獲官地12萬呎 地價保密 大角嘴設永久辦公室 租期同拒交代

相關用地近海，西南方是昂船洲軍營，東北方是西九龍公路，兩部分用地中間為官立嘉道理爵士中學和大角嘴天主教小學（海帆道），據地政總署地理資訊地圖，近海用地上有「水警基地（前稱）」。有地區人士認為選址是行動上非常聰明的地方，海邊可出艇，不用半分鐘便能上西九龍公路，去機場、經西隧過海亦方便。

兩校被「夾」中間

水警基地「適時遷出」

本報昨向發展局查詢所收地價和批租期等，政府發言人於回覆並無交代，稱駐港國安公署開展有關工程涉及公署在港區國安法下維護國家安全的工作，因此資料敏感及保密；一般而言，與辦公室用途關聯的附屬設施包括食堂及職員宿舍等。發言人稱，相關發展不影響鄰近兩所學校，警務處會適時遷出海旁用地。

倘商業發展 料估值可達62億

地皮屬「政府、機構或社區」地帶，據分區計劃大綱核准圖資料，並沒列明項目發展地積比率，亦未定高度限制。有測量師表示地皮屬市區罕有海景地皮，鄰近港鐵站，不論作商業或住宅發展預計亦受歡迎，但難估計發展地積比率。假設商業發展以5倍計算，可建樓面約61.9萬方呎，預計每方呎樓面地價8000至1萬元，即地皮估值約50億至62億元；若住宅發展同以地積比5倍計，預計每方呎樓面地價約1.2萬至1.3萬元，估值約74億至80億元。

區議員指無諮詢 質疑繞程序

有關用地位於油尖旺區議會範圍，區議會副主席、公民黨余德寶接受查詢時稱，政府事前無諮詢區議會，相信繞過一貫使用土地程序，是突顯國家安全至上。至於區議會會否討論對地區影響，他稱未知會否因涉「國家安全」，而不准討論。他說以前會公開和披露的資料現已變「國安資料」，相信逼政府交代亦相當困難。

根據政府新聞公告，國安公署將依據港區國安法及相關香港適用法規推展工程並承擔費用。

批地外交部駐港交代詳細

翻查資料，1997年2月，港英政府批准將一幅位於堅尼地道及麥當勞道交界的政府用地，以象徵式地價1000元批予外交部駐港特派員公署作辦事處及員工住宿，批租期至2047年6月30日，當時港英政府有公開交代。

2010年11月，特區政府增批西半山波老道一幅政府土地予特派員公署，用作駐港特派員官邸及其他用途，亦有說明象徵式地價1000元批出，批租期至2047年6月30日；當時港府有詳細交代地積比率、樓宇高度限制，只在地庫以上建4層高的建築物等。

當區區議員、民主黨涂謹申稱有關用地位置偏僻，「簡單而言是冇人行的地方」，現時用作放置政府工程部門的雜物，稱若是正常批地程序應會諮詢區議會、立法會。

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