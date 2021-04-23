多項查冊接連收緊 涵蓋公司選民婚姻

以入境處婚姻紀錄及出生登記紀錄為例，以往公眾若想查閱他人的登記紀錄，僅需填寫表格及付款。本報2018年便曾透過查核婚姻紀錄確認律政司長鄭若驊及丈夫潘樂陶的關係，報道二人同涉僭建。不過，政府2019年10月更改安排，要求查冊人需先獲當事人授權，或提供合理查冊目的和用途供處方審批。有傳媒稱入境處花了半年仍未完成其查閱申請的審批。

選民姓名只顯首字 難查種票

因應警察員佐級協會就選民登記冊提出的司法覆核，選舉事務處去年更改規定，僅候選人、政黨及記者查閱發記冊並須預約，每人每日只可預約一個為時30分鐘的時段。政府本月中發表修改選舉制度條例草案，為查閱選民登記冊進一步設限，除繼續限制查閱者，日後更只會顯示選民姓名首個字及登記住址，意味傳媒日後將更難確認登記選民的身分從而揭發「種票」個案。

另外，立法會早於2012年通過修訂《公司條例》，限制公司登記資料披露公司董事住址及個人身分識別號碼，惟當年因各界反對而一直未實施相關條文，但政府上月突向立法會提出重啟相關條文，將分3階段落實新安排，公司登記冊只顯示董事和公司秘書的通訊地址及部分身分識別號碼，住址及完整身分識別號碼屬受保護資料，只可由「指明人士」透過申請取得。

公司董事不顯示完整身分證 律師憂難核證

收緊公司查冊不但影響傳媒，不少行業亦需透過查冊核證公司董事等個人資料和身分。律師梁永鏗早前說，新安排會令業界在協助客人買賣或提供法律意見時「更麻煩」，擔心難以單靠公司登記冊上有限資料查證，受查公司未必願提供相關資料。會計師公會會長鄭中正也曾稱，將來可能要花很多其他工序獲取以往查冊所得資料。