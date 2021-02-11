大狀：警查案查冊或犯法 記協倡加「傳媒報道」申請選項 8傳媒工會聲明：裁決毁港僅餘新聞自由

現只准交通用途索償買賣車申請

根據昨日裁決，所謂「其他有關交通及運輸的事宜」必須考慮法例立法目的，即為了「道路交通的規管」、「車輛與道路的使用」以及其他「相關目的」而訂立條文。

主任裁判官徐綺薇在裁決引用控方例子解說，例如有車輛在道路行駛發生交通意外，對他人造成傷亡或財物損失時，事主便可就該車輛申請車輛證明書，作與「交通及運輸」相關的法律程序，如索償、追討罰款或收費；又或者有無人看管的車輛造成阻塞，受影響的人要知道誰擁有影響他們的車輛以解決問題，在這些情况下，才有合法目的確認登記車主身分。

大律師蘇俊文指出，如車牌查冊用途須與申請者自身有關，除了記者，「隨時連警察查案都可能犯法」，因警方查案要核實某車輛資料時，未必與車輛買賣、法律程序或交通運輸事宜相關；至於律師代表當事人就法律程序查冊，則不會受影響。不過蘇認為，記者及警方等若須作關於交通事項的查冊，可找事件受影響者發出授權書，再代該人查冊。

記協、港台工會等8個工會就裁決發表聯合聲明，表示記者因履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光而負上刑責，是「新聞界黑暗的一天，香港蒙羞的一天」，又說7．21事件引起極大爭議，警方處理受質疑，甚至有「警黑勾結」說法，傳媒追求真相，查冊、求證、報道，希望披露更多資料，公眾才可更公正評論，故查冊是出於公眾利益，質疑何罪之有，裁決是「狠狠地摧毁香港僅餘的新聞自由」。

新聞行政人員協會促完善查冊安排

新聞行政人員協會關注裁決，認為當局應採取措施維護新聞採訪自由，完善所有政府部門的登記查冊安排，而不是就新聞採訪設限制和障礙。

（反修例風暴）