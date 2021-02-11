裁決「針對整個行業」 蔡：為報道驕傲 罰款6000 李立峯求情信讚「優秀調查報道員」

港台工會記協聲援 多人聞判搖頭

昨日開庭前，多名港台節目製作人員工會及記協成員持「無畏無懼無私 捍衛真相自由」橫額到場聲援，身穿黑衣的蔡玉玲步入法庭時未有發言。開庭後，她雙手放在枱上，聽着裁判官讀出裁決，隨着各項控罪元素逐一被裁定成立，氣氛變得緊張，宣讀「罪成」一刻，庭內滿是嘆氣聲，多人紛紛搖頭。代表蔡的資深大律師陳政龍隨即為她求情，先向法庭陳述蔡的記者生涯及戰績，除日常採訪，蔡參與多項與公眾利益相關的調查報道，包括揭露機場新空管系統問題，促致政府調查；辯方又提到7．21事件首集《7．21：元朗黑夜》亦獲多項國際殊榮，此時蔡的雙眼眨個不停。

辯方呈上兩封求情信，中大新聞及傳播學院院長李立峯讚揚蔡是「非常優秀的調查報道員」，指出調查記者被譽為「良心的守護人」及「民主社會的偵探」；記協前主席岑倚蘭在信中表示，車輛查冊是業界普遍使用的方法。辯方又力陳蔡有無私動機，只為讓公眾得知或更貼近真相而報道。此時，蔡邊抽泣邊脫下口罩，用紙巾拭淚。

蔡：信同行能找方法守新聞業價值

散庭後，蔡玉玲與律師及好友相擁，公眾席傳出哭泣聲。她其後在庭外發言時一度哽咽，稱「我想做記者，唔一定要做《鏗鏘集》嘅記者，唔一定要做港台嘅記者」，又說相信新聞業界定能找到方法，繼續信守新聞業的價值。

明報記者

（反修例風暴）