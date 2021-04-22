陳淑莊等涉犯聚 林瑞華：非選舉造勢會

稱商應對「禁酒吧令」 落半閘

同被票控違限聚令的林瑞華供稱，政府去年4月2日宣布翌日起實施「禁酒吧令」，故在「酒吧業界自救working group」的WhatsApp群組召開緊急會議，有約21人報名，「HANDS」酒吧代表稱可借出場地。林又邀請身兼大律師的時任立法會議員陳淑莊出席，為業界提供法律意見。

林續稱，當晚10時半抵達酒吧，有人為他量體溫及提供搓手液，酒吧職員請客人結帳離開後便「落半閘」，並將寫上「private」的紙貼在閘邊。會議於11時許開始，約有26至28人出席，他先講解法例條文，陳淑莊約20分鐘後到場，再講解立法背景等，其間從沒人提及立法會選舉。控方質疑當晚是林的選舉造勢大會，林表示不同意。

涉案酒吧股東兼執行董事陳沛妤則供稱，當晚10時半起，職員已要求客人結帳離開，惟開會前仍有3名客人在內，職員遂安排3人坐店外的枱，她在盤問下承認該位置屬餐廳範圍，但預計3人很快會離開，加上該處與室內分隔開，不介意讓他們在該處休息。陳又承認有向與會者提供飲料，他們離開前均有自覺地付款，但強調無提供餐牌。

【案件編號：KCS526408-11/20】

（疫情第四波）