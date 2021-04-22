婦內地打針回港確診 列「可能本地個案」

昨本地零確診 1宗輸入帶變種

昨日唯一一宗確診是一名31歲外傭，4月8日從菲律賓抵港，患者無病徵，檢疫期間第二個樣本驗出陽性，並驗出帶N501Y變異病毒。昨是自4月4日以來本港再度沒有本地確診。此外，昨有少於5宗初步確診。

一名從杜拜返港、已完成21日檢疫的29歲男子，日前在社區確診（第11643宗），並驗出帶南非變種病毒，與他同住沒外遊紀錄的31歲女護士也被發現有南非變種病毒（第11672宗），衛生署昨表示，暫未發現其他與兩人相關的個案。

衛署未回覆密切接觸者狀况

此外，福建來港後居於荃灣劏房檢疫的56歲確診女子（第11701宗），暫被衛生署列為「可能本地個案」。衛生署前日稱，女子在劏房與朋友同住，同一單位其他劏房有10多人，全部要檢疫，本報昨向衛生署查詢該女子的密切接觸者有否初步確診，以及女子感染源頭為何，衛生署稱，仍在調查，未有回應其密切接觸者有否初步確診。

（疫情第四波）