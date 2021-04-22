浸大中藥治新冠康復者氣喘 4周好轉

研雲端技術助診 舊症先試行

卞兆祥說，從醫管局計劃招募的150名康復者主要有三大類後遺症，包括呼吸系統、消化系統、神經系統問題，最常見徵狀為氣喘及失眠，其他包括肚瀉、食慾差等，康復者服中藥約3至4周後會好轉，若病人失去味覺及嗅覺，復元時間則較長，日後會公布詳細數據。

浸大中醫院臨牀部今年成立20周年，全港有17間診所，疫情下市民避免外出，令求診人數下降，疫情嚴峻時病人下跌六至七成，前年7月至去年6月共逾18萬人次求診。因應疫情，浸大賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心推出中醫網上諮詢服務，將研究利用雲端技術協助診症，預計先在舊症及病情穩定病人試行。

至於日後發展，浸大中醫藥學院院長呂愛平說院方統計過去數年求診人數，發現不少求診者30多歲，反映年輕一代亦接受中醫療法，希望政府在公營醫療多增加中醫服務，而院方致力爭取營運日後落成的將軍澳中醫院。卞則說，臨牀部將發展中風復康專科，希望以中藥減低中風復發風險。

（疫情第四波）