兩周20人針後疑面癱 專家籲分析高危群組 兩宗針後流產 專家：無證據與疫苗有關

14宗貝爾面癱 9打科興5打BNT

衛生署於4月5日至4月18日接獲20宗接種新冠疫苗後疑患貝爾面癱，累計35宗。新增9男11女，年齡介乎31至71歲，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨開會，檢視臨牀資料後認為3宗非患貝爾面癱、3宗需獲更多資料後再評估，14宗屬貝爾面癱的個案中，9宗打科興、5宗打BioNTech （BNT）。

據醫管局初步資料，過去3年16歲或以上人群中，每年於4月5日至4月18日，平均有56宗貝爾面癱新病例，但該局早前指有關數字未計私營醫療數據。截至本月18日約71.99萬人打了新冠疫苗，而本港約有650萬名16歲以上人口。

張德輝：初步看高於背景發生率

孔繁毅：時間太短證據未足

張德輝認為，初步看來接種後現貝爾面癱率高於背景發生率，又稱打針後免疫反應可影響神經線發炎至面癱，呼籲衛生署仔細分析接種後面癱的人口特徵，以找出打針後面癱高危群組。孔繁毅則認為時間太短，未有足夠證據指打針後面癱高於背景發生率，仍需要更長時間跟進。

另衛生署早前公布兩孕婦打針後流產，專家會檢視後總結無證據顯示與疫苗有關。

過去兩周有兩人打科興後離世，當中92歲老翁患高血壓、缺血性心臟病、心房顫動、 缺血性中風、高血脂症及腎功能損害，於3月18日打針、4月5日離世，初步解剖指死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂，專家會認為無證據顯示死亡與疫苗接種有關。另一名72歲男子患有腎衰竭需定期洗腎，3月24日打針，4月16日到醫院洗腎時心臟突停頓離世，初步臨牀評估死因為透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，無證據顯示與接種疫苗有關。

累計19人針後亡 17科興2BNT

早前公布打科興後23日離世的58歲男子，初步解剖發現死因是冠狀動脈病；另一名打科興後16日離世的54歲男子，初步解剖發現死者有高血壓心臟病，無證據顯示死亡與疫苗接種有關，需全面解剖報告以評估因果關係。本港累計19人打新冠疫苗後離世，17人打科興，2人打BioNTech。

昨1.5萬人打首針 七成四人打BNT

昨約1.5萬人打首針新冠疫苗，約74%人打BioNTech，累計逾77.3萬和39.9萬人分別打了一針和兩針。

（疫情第四波）