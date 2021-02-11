本月184宗輸入確診 佔同期個案近八成 何栢良：酒店走廊或通風差致空氣傳播

百宗住檢疫酒店 華美達兩店佔近半

翻查資料，本港4月1至21日共有184宗輸入個案，曾入住指定檢疫酒店的有100宗，當中28宗住北角華美達盛景酒店，18宗住西營盤華美達海景酒店，兩間酒店的確診者數目佔曾住檢疫酒店確診者總數近一半（見表）。至於懷疑有3名患者交叉感染的尖沙嘴華美達華麗酒店，同期有6宗確診。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，雖然經掛鈎交叉感染的推論也合理，但也可能是經空氣傳播，因為檢疫者在酒店打開門期間多數沒戴口罩，或呼出帶病毒的空氣，而酒店走廊設計未必通風，有傳播給其他檢疫者的風險。

何栢良說，本港舊式大廈曾發生多宗同層傳播個案，外國也有多宗檢疫酒店傳播；此外，近期輸入個案多數集中在數間指定檢疫酒店，不少患者在抵港後近兩周才確診，「高度懷疑檢疫酒店出現傳播」。

經機場抵港者確診比例升

何倡為酒店職員驗血清

他續稱，經機場抵港者的確診比例，由2月的0.6%升至本月的2.2%，指定檢疫酒店職員的暴露風險上升，政府應為所有指定檢疫酒店職員驗血清，以釐清有否職員曾受感染。他又說，指定檢疫酒店的走廊通風未必能改善，建議酒店在走廊加設高效能空氣清新機，政府應為檢疫者在抵港首12日再增加兩次檢測，以便盡快找出染疫者，避免他們長時間在酒店房間播毒。

本報昨向機電工程署查詢，有否檢查尖沙嘴華美達華麗酒店及其他指定檢疫酒店的走廊通風情况，獲回覆稱該署是提供技術支援，詳情應查詢衛生署；衛生署則稱調查仍進行。

本報近日向多間指定檢疫酒店查詢檢疫期間的派送物資安排，其中最多確診的北角華美達盛景酒店和西營盤華美達海景酒店昨晚截稿前沒回覆。九龍維景酒店回覆稱，酒店開始接待隔離者前，已採購三層膠架置於每間房門外，分別放置餐食、毛巾等用品及垃圾，並沒有用過掛鈎。

（疫情第四波）