有嚴重新冠患者需氣管造口 部分現胰臟炎

或病毒攻擊胰臟細胞、藥物副作用

最新一期《香港醫學雜誌》一篇文章指出，新冠病毒可能於導致急性病毒性胰臟炎有一定角色，文章引述內地一項研究，67名嚴重新冠患者中，5人（7.5%）有明顯影像異常包括胰臟腫大、胰管擴張；在美國一項有11,883名新冠患者的研究中，亦發現32人出現胰臟炎；另一項美國研究，75名新冠患者中多達14人（18.7%）出現急性胰臟炎；另有證據指部分患者即使無胰臟炎，亦發現其胰酶上升。

文章指出，新冠患者的胰臟功能異常可能與新冠病毒直接攻擊胰臟細胞有關，或間接因全身炎症、免疫反應引起的組織損傷而產生，但亦有可能是新冠藥物蛋白酶抑制劑的副作用。

此外，有嚴重新冠病人需要造氣管造口。《香港醫學雜誌》報告，去年6月，一名本身有強直性脊椎炎、頸椎和肺部問題的56歲男確診患者，接受干擾素、蛋白酶抑制劑和氯法齊明治療，仍出現上呼吸道阻塞和呼吸衰竭，要插喉和使用呼吸機，但插喉不成功，病人出現含氧量下跌。

醫護人員向病人施環甲膜切開術和氣管切開術後，病人情况穩定。該報告稱，約20%新冠病人屬嚴重和危殆患者，當中很多人需要使用呼吸機，但很少需用氣管造口。

（疫情第四波）