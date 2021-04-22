疫下停課少年 電線、樽塞體內「治」不適 醫生：體內異物案增近倍 促注意學童情緒健康

12歲自閉童 電線塞尿道需手術

母：台移民港難適應 常獨留家

根據《香港醫學雜誌》報告，沙田威爾斯親王醫院去年疫情下出現兩宗學童塞異物入體內個案，當中12歲男童去年6月因尿道痕癢，在家將至少70厘米長電線塞進尿道，約20厘米長的電線末端外露。之後男童有血尿及痛楚，其母親嘗試移除電線不果，前往威院求醫。

男童尿道電線纏成一團，醫生幫他麻醉後亦未能取走電線，最終做割開尿道手術取走異物。男童兩日後出院，並要使用導尿管兩星期。威院小兒外科醫生馮智衡說，男童陰莖受到永久傷害的機率不大，性功能受損的可能亦較低。

報告引述男童母親稱，一家人最近由台灣移民到香港，兒子難以適應學校及日常生活，而他經常獨留在家，情緒更差。臨牀心理學家診斷男童有自閉特徵，並對電線有強烈興趣，建議持續接受心理輔導。

15歲男便秘困擾 網上學用樽塞肛

另一宗個案發生於去年5月，15歲少年在網上尋找偏方解決便秘，然後將10厘米長、3厘米闊的洗頭水樽塞入肛門，他其後到急症室求醫，X光片顯示洗頭水樽位於橫結腸附近位置，少年留院一晚後自行排出洗頭水樽。醫護教導他以均衡飲食或服用瀉藥解決便秘，並要求其父母多注意兒子行為。

報告指出，兩宗個案家長報告子女社交及情緒受疫情影響，希望政府、家長、學校及醫護注意學童情緒健康，並向他們提供支援。

醫生：半年近20宗體內異物案

連續現不尋常案例

馮智衡說，青少年體內異物案件不常見，以往住院治療案例每年約20至30宗，多為兒童吞入異物，但故意把異物放進肛門或尿道比較少見，約數年才有一宗；疫情期間體內異物案例有上升趨勢，半年內已有近20宗，亦連續出現不尋常異物案例。他提醒，異物放進肛門輕則疼痛流血，重則可造成阻塞，甚至弄穿直腸或結腸引發腹膜炎；若尿道曾經受過傷害和需要手術修補，長遠有可能出現尿道狹窄，嚴重受傷可能勃起不良。

易因太悶影響情緒或「搵嘢搞」

精神科醫生籲為子女訂時間表

香港精神科醫學院副院長（常務）陳國齡表示，學生在疫情下被困家中多時，容易因太悶而影響情緒，出現焦慮、抑鬱等，亦可能會「搵啲嘢搞」，做出高風險、探索性的行為。她又稱，有小學生復課後即要面對考試及大量功課，返校後又要保持社交距離，無法如昔日與同學談天、追逐玩樂，導致期望落差，造成很大壓力。她說，有特殊教育需要的學生因活動大量減少，情緒更易受影響，造成更易發脾氣，甚至自殘。

陳國齡建議，家長應為子女訂立時間表，除了上課，吃飯、睡覺、社交、玩樂等活動都要包括在內，例如疫情嚴重可透過Zoom讓子女與同學聊天，以保持社交及期待感，不至無所事事，但家長應避免陪子女Zoom上課，否則會令子女感到壓力。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676