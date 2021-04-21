港新聞自由續排名80 報告：「審查病毒」從中國蔓延

記協稱明顯惡化 料續變差

RSF每年評估180個國家及地區的新聞自由狀况，昨日公布最新排名時提到，新冠疫情被用作阻止記者獲取資訊和實地採訪的理由，質疑疫情後情况能否改善，又指記者認為調查及報道敏感新聞困難增加，特別是亞洲、中東及歐洲。今年指數首4名為北歐國家，挪威連續5年居榜首。

指國安法讓京直接干預

提黎智英被捕港台編輯自主受限

香港的指數近年持續下跌，2013年排第58，2019年排第73，反修例運動後，2020年跌至第80，今年排名一樣（見表）。報告稱，去年北京在香港實施港區國安法，威脅新聞自由，允許北京直接干預香港，任意懲罰眼中視為危害國家安全的行為，對新聞工作者尤其危險。

報告點名提到《蘋果日報》創辦人黎智英涉港區國安法被捕、香港電台編輯自主受限制，但仍有少數獨立網媒的反抗力量，包括眾新聞、立場新聞、端傳媒、Hong Kong Free Press、獨立媒體，其存在有賴公眾捐款及觀眾增長。

中國倒數第4位

中國連續兩年排第177，全球倒數第4，僅高於土庫曼斯坦、朝鮮及厄立特里亞。RSF形容中國持續將網絡審查、監控及政治宣傳工作發展至前所未有的規模，亞太區的「審查病毒」正由中國向外蔓延。

楊健興說，多方面顯示過去一年香港新聞自由明顯惡化，包括國安法引發的寒蟬效應及自我審查，而傳媒自由工作環境受打擊，政府收緊傳媒查冊，限制了傳媒的監察功能。他相信香港新聞自由「在可見的未來不會改善」，只會愈來愈差。