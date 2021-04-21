教師知情不報負刑責否 警：證據已盡呈律政司

律政司稱不評論

教局：按機制適切跟進

就涉嫌知情不報的教師會否接受調查，教育局回覆稱，局方在預防及處理懷疑虐兒個案方面，一直與相關部門聯繫，按機制適切跟進；局方一直為學校人員提供指引及培訓，提醒他們若有理由相信學生已遭虐待或面對受虐危機，應盡快通知校長，並徵詢學校社工意見，以免延誤通報。

此外，本港仍未設立強制舉報懷疑虐兒個案的機制。勞工及福利局長羅致光稱，法律改革委員會正就強制舉報機制的問題諮詢不同持份者，以及受舉報機制影響的部門和專業團體，政府會認真檢視法改會的建議。

稱教師配合調查

警：查案憤怒要控制情緒

高級督察譚婧珊昨在庭外說，小兄妹的學校教師相當配合警方調查，反映校方亦希望協助小兄妹。新界北總區重案組總督察高美儀說，希望本案對同類案件有阻嚇作用，呼籲市民若發現身邊兒童有不尋常傷勢或行為變化，應立即報警，避免悲劇發生。她說，調查本案的警員對年幼小孩受虐的情况感憤怒、難過，特別是看到被告以短訊商討如何殘害幼童，警員需好好控制情緒，以做好調查。