官稱繼外婆為兄妹「唯一希望」 沒阻止女兒女婿 形同默許施虐

難想像不知情 應查傷勢因由

法官在判辭表示，明白繼外婆有正職，逗留家中時間有限，接納她在小兄妹受虐的大多數場合均不在場，不過虐兒事件歷時5個月，難以想像她全不知情，畢竟她對小兄妹負有管養責任（custody of care）。法官續稱，小兄妹嚴重受虐受傷，身上傷勢顯而易見，繼外婆應主動查問，找出因由，亦有責任發現小兄妹被衣服遮蔽的傷勢。

法官認為無論如何，繼外婆應主動帶小兄妹求醫，證供顯示她曾建議女兒和女婿帶小兄妹求醫，但她最後沒付諸行動，形同默許兩被告繼續施虐，構成重要的罪責。法官稱明白繼外婆不想揭發女兒和女婿的行為，必定面對很大矛盾和張力，但小兄妹年紀尚幼，繼外婆作為他們「唯一的希望」，沒有阻止兩被告的極端行徑、做自己應該做的事，背後的想法相當自私。

情節嚴重 不考慮減刑

法官稱繼外婆沒有案底，曾考慮給予刑期扣減，但基於本案情節嚴重，不作酌情考慮。就繼外婆的兩項殘暴對待兒童罪，法官分別以4年及兩年半為量刑起點，判囚總刑期5年。