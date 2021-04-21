生父繼母囚終身 繼外婆5年 官斥虐殺案惡劣 女童死前仍捱餓瞓睡袋

聞判無表情 旁聽者罵「畜生」

被告依次為小兄妹的生父（現年29歲）、繼母（現年30歲）及繼外婆（現年56歲）。生父和繼母否認謀殺罪受審，兩人另共承認兩項殘暴對待兒童罪。3人昨午並排站立聽取判刑，得悉刑期時皆木無表情。判刑後公眾席傳來一把男聲，大罵被告是「畜生」，亦有人大叫「你哋良心去咗邊」，亦有旁聽者聽到法官在判辭談及小兄妹的遭遇時搖頭嘆氣。

法官黃崇厚判刑時說，謀殺罪依例要判囚終身，而殘暴對待兒童罪最高可囚10年，沒設量刑指引，法庭要根據案情判刑。對於小兄妹在5個月內受虐的情况，法官列出8項重點（見表），強調他們不但因體罰受傷，自尊亦受到傷害，承受心理創傷。

繼母稱綁起免偷食物

官批不合理：捱餓才這樣

就生父和繼母的控罪，黃官表示明白小兄妹有時會對抗繼母，令她飽受壓力，「我亦謹記一家人可能曾經有過快樂的時光，但那些日子只是小兄妹悲慘生活的僅有慰藉」。黃官說，生父和繼母長時間以藤條和拖鞋等虐打小兄妹，甚至明知Z嚴重受傷，仍在其肩膊和膝蓋重複責打，舊患未癒合便添上新傷。此外，兩人以相當大的力度傷害Z的頭，例如以「飛高高」和「扮超人」遊戲拋撞搖晃，令Z頭部瘀傷。直至死前，Z仍被父母罰捱餓、綁手和瞓睡袋過夜等。

官稱兄心理傷害不容忽視

黃官強調，任何有合理常識的人，發現Z傷勢嚴重都會帶往求診，但繼母出於自私的動機，隱瞞Z的傷勢，僅提供不合水平的治療。對於繼母供稱要綁起Z以免她偷食物，黃官認為Z是被罰捱餓才這樣做，批評繼母的解釋不合常理。

至於兄長X的遭遇，黃官說他遭生父以剪刀「篤」心口和用藤條揮打數十下，同樣被罰捱餓等，導致傷痕纍纍、體重過輕和營養不良，相信X受到的心理傷害不容忽視，但X不願與心理學家會面，所以法庭不會索取其創傷報告。

總括而言，黃官表示繼母作為小兄妹的主要照顧者，肯定知道他們受傷，而外露的傷勢顯而易見，生父亦必定知情，法庭較難區分生父和繼母的罪責。法官提到生父辯稱想勸妻子冷靜，所以透過短訊鼓勵妻子責罰小孩，直斥其解釋違反常識。

指患抑鬱不代表沒意圖傷害

引聖經寄語繼母認罪得赦免

黃官說，辯方專家早前供稱繼母患抑鬱症，即使如此，不代表她沒意圖嚴重傷害Z，因此不會給予任何減刑。生父和繼母僅獲殘暴對待兒童罪的三分之一認罪扣減，就此同被判囚9年半，與謀殺罪刑期同期執行。

法官以英語宣讀判刑，散庭前特別以廣東話向繼母說，知悉她早前手持《聖經》宣誓，寄語她緊記一段經文：「我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」。繼母聽畢毫無反應，繼續低頭沉默。

【案件編號：HCCC28/20】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676