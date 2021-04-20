中介：在港完約外傭 身價料漲兩成

香港僱傭公會主席陳東風表示，每天大約100至150名菲傭來港，推算停航兩周，約1500至1800名菲傭未能如期抵港，擔心停航影響僱主日後聘請菲傭的信心。他又表示，5月復航後大批菲傭同時來港，料搶高機票價格，同時供檢疫隔離的低價酒店價格亦可能被搶高兩成。

稱客路不通 印傭難補菲傭需求

至於現時在港已完約、等候轉工的菲傭，陳料薪金將被搶高價兩三成。陳說菲傭懂英語，一般照顧小朋友，印傭則多不諳英語，多照顧長者，兩者客路不同，難互相替補。

香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭稱，印傭申請來港需時兩三個月，「遠水救不到近火」，公司原定本周有20名菲傭來港，昨忙於為該批菲傭改機票、推遲來港後的酒店預約，她憂停航14日後能否復航。她說大部分僱主等候菲傭來港已逾一年，有僱主原聘菲傭照顧家中長者，結果長者去世，外傭仍未到港，現要求退款。

廖翠蘭及陳東風均建議政府運送部分疫苗到菲律賓，讓已獲聘的外傭在當地接種，待其接種兩劑疫苗14日後才來港，確保來港的菲傭沒受感染。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕稱暫未收到外傭求助，但相信不少今次因停航而滯留菲律賓的外傭，會擔心14日後未必可復航，因而失去工作機會，同時亦未必獲賠償。

（疫情第四波）