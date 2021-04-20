五旬漢打科興兩周後亡 累計15宗 頭暈數天昏迷牀上 衛署：未證疫苗相關

明報記者

衛生署昨回覆本報查詢時表示，前日接獲醫管局通報一宗曾打疫苗的死亡個案，根據醫管局資料，一名本身是吸煙者的54歲男子，4月2日在源禾路體育館打第一劑科興疫苗，數日前開始頭暈，至前日（18日）凌晨被發現在牀上不省人事，送往北區醫院急症室後已心搏停止，搶救無效後離世。

衛生署表示暫未有臨牀證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案，衛生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會評估因果關係。

此外，昨日有32,400人打疫苗，包括5000人打第一劑科興疫苗，10,300人打第二劑；16,400人打第一劑BioNTech（復必泰）疫苗，700人打第二劑。累計有逾74萬人已打第一劑疫苗，佔16歲或以上人口11%，38萬人已打兩劑，佔16歲或以上人口5.8%。

前日10人接種後送院 一腦癇發作

前日有10人打針後送院，當中兩人留院觀察，包括一名31歲男子打第一劑BioNTech後失去知覺、一名20歲男子打第一劑BioNTech後腦癇發作。此外，一名67歲男子打第一劑科興疫苗後出現中央胸部不適、惡心、氣促及嘔吐，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

（疫情第四波）