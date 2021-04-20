同層兩人確診 愛暉樓第4次撤住戶

【明報專訊】屯門友愛邨愛暉樓爆疫未停，第2座8樓昨日新增一名84歲退休老翁確診，同層一名已打兩劑科興疫苗的63歲電工導師日前已確診，衛生署稱不能排除兩宗個案與同層環境污染有關，向8樓所有住戶發出檢疫令，30人昨日撤離，是愛暉樓近期第四度撤離，累計已有11人確診。此外，衛生防護中心日前稱一名保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園教師初步確診，最終驗出陰性，不列作確診個案。
昨日確診的唯一一宗本地感染個案是84歲退休老翁（第11696宗），他住在屯門愛暉樓第2座8樓，他的鄰居、63歲電工導師日前已確診（第11645宗），電工導師在4月7日打第二劑科興疫苗，但一周後的樣本驗出確診，源頭不明。昨日新確診的退休翁無病徵，是經強制檢測發現，衛生署將其列為相關個案。
衛生署表示，由於調查不能排除兩宗個案與同層環境污染有關，署方昨安排愛暉樓第2座所有8樓住戶撤離，扣除已確診住戶，共有12個單位、約40人要撤離。昨午現場所見，居民中午12時許開始撤離，有一家大小帶同行李前往檢疫中心。至下午約2時半，有11戶共13男17女撤走。至於是否仍有一戶未撤離，衛生署昨午表示「撤離行動仍然進行中」。
打兩劑科興住戶質疑撤離必要
昨日是愛暉樓近日第四度撤離，早前與第2座不相連的愛暉樓第3座發生垂直及橫向傳播，先後三度撤離，第2座昨日是首度撤離。愛暉樓第2座8樓住戶、任職私人司機的住戶孫先生表示，已接種兩劑科興疫苗，並已過14天，「我唔知道疫苗14日後有無功效，但都配合政府要撤離」。孫先生認為，撤離安排較倉卒，自己要上班，故不希望撤離檢疫；又質疑已接種疫苗者是否有必要撤離，「但都無辦法啦」。
初確幼師陰性 不列確診
此外，衛生防護中心日前表示，一名在保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園教中文的教師，在定期檢測中驗出初步確診，中心昨表示，其樣本經衛生署化驗，結果為「不確定」，該教師被送到醫院後再檢測亦呈陰性，抗體檢測亦呈陰性，故不會列為確診個案。衛生署補充，該教師有20多名密切接觸者已送入檢疫中心，會安排他們離開，當中沒有學校的師生。