同層兩人確診 愛暉樓第4次撤住戶

昨日確診的唯一一宗本地感染個案是84歲退休老翁（第11696宗），他住在屯門愛暉樓第2座8樓，他的鄰居、63歲電工導師日前已確診（第11645宗），電工導師在4月7日打第二劑科興疫苗，但一周後的樣本驗出確診，源頭不明。昨日新確診的退休翁無病徵，是經強制檢測發現，衛生署將其列為相關個案。

衛生署表示，由於調查不能排除兩宗個案與同層環境污染有關，署方昨安排愛暉樓第2座所有8樓住戶撤離，扣除已確診住戶，共有12個單位、約40人要撤離。昨午現場所見，居民中午12時許開始撤離，有一家大小帶同行李前往檢疫中心。至下午約2時半，有11戶共13男17女撤走。至於是否仍有一戶未撤離，衛生署昨午表示「撤離行動仍然進行中」。

打兩劑科興住戶質疑撤離必要

昨日是愛暉樓近日第四度撤離，早前與第2座不相連的愛暉樓第3座發生垂直及橫向傳播，先後三度撤離，第2座昨日是首度撤離。愛暉樓第2座8樓住戶、任職私人司機的住戶孫先生表示，已接種兩劑科興疫苗，並已過14天，「我唔知道疫苗14日後有無功效，但都配合政府要撤離」。孫先生認為，撤離安排較倉卒，自己要上班，故不希望撤離檢疫；又質疑已接種疫苗者是否有必要撤離，「但都無辦法啦」。

初確幼師陰性 不列確診

此外，衛生防護中心日前表示，一名在保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園教中文的教師，在定期檢測中驗出初步確診，中心昨表示，其樣本經衛生署化驗，結果為「不確定」，該教師被送到醫院後再檢測亦呈陰性，抗體檢測亦呈陰性，故不會列為確診個案。衛生署補充，該教師有20多名密切接觸者已送入檢疫中心，會安排他們離開，當中沒有學校的師生。

（疫情第四波）