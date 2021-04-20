印度雙變病毒肆虐 專家促加強監察抵港個案

何栢良：未知雙變病毒影響

印度疫情嚴峻，昨單日新增超過27萬宗確診，全國確診數字累計1500萬宗，僅次美國列全球第二多。港大感染及傳染病中心總監何栢良向本報表示，暫時沒有針對印度「雙重變種病毒」的研究，未知該病毒實際上對傳染力和嚴重程度的影響，暫時大部分變異均與增強傳播力有關。他續指出，實驗室研究顯示，若病毒出現E484K/Q變異，BioNTech等mRNA疫苗產生的中和抗體有效率跌九成，但仍可對付病毒。對於要達至什麼抗體水平，才能有效對付病毒，他說目前沒明確界線。

至於L452R變異，何說有未通過同行評審的研究顯示，美國加州出現帶該變異的變種病毒株，當地多人接種疫苗，惟確診數字增，有推論稱該變異或降疫苗成效，但研究沒提供相關數字等證據。

梁子超昨在港台節目《千禧年代》表示，關注印度近期出現帶有E484Q和L452R變異的「雙重變種病毒」，加上本港最近不少輸入個案來自印度，建議港府加強監察，篩查變種病毒株時分析有否出現該類病毒。

梁子超：港現願檢盡檢缺口

梁子超形容，本港面對「內憂外患」，內部現「願檢盡檢」缺口，包括難取免費樣本瓶、病發和確診相隔時間長，未「清零」已反彈。本報昨午4時許到中西區觀察，發現西營盤賽馬會普通科門診、港鐵西營盤站的自動派發機所有樣本包均已派出。港鐵貼出告示，呼籲市民考慮使用社區檢測中心的自費檢測。

（疫情第四波）