游走社區印男中「南非變種」 傳染力強 確診女友人任診所護士 專家：倘有抗體或女傳男

本港昨多12宗確診，11宗為輸入個案，4宗驗出N501Y；一宗本地感染為84歲翁，住屯門友愛邨愛暉樓第2座8樓。另有少於10宗初步確診，至少兩宗源頭不明，均居於荃灣。

29歲印裔男完成21日酒店檢疫後，4月9日起暫住佐敦伯嘉士大廈，16日驗出N501Y，同住31歲女友人前日（18日）確診。衛生防護中心前晚深夜要求指定時限身處中環中央廣場者強檢，至昨日披露女患者是中央廣場Optimal Family Health診所職員，負責抽血及接待病人，15日最後上班，已安排有密切接觸的診所職員及病人檢疫。診所外昨貼告示，稱前日得知一名護士確診，會暫關閉深層清潔，明天重開。

男女患者沒病徵，但女患者病毒數值大於30，印裔男介乎15至17，即女患者病毒量比他低。至於女患者有否驗出抗體，衛生署着本報向醫管局查詢，惟醫管局沒回應。醫管局稱兩人情况穩定。

酒店檢疫同層有非裔確診

環境樣本陰性 許樹昌倡員工驗抗體

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，印裔男的變種病毒株基因排序初步結果顯示，屬南非變種病毒（B.1.351），他在尖沙嘴華美達華麗酒店檢疫期間住16樓，同層曾有非裔檢疫者確診。許說酒店員工向檢疫者送飯時，會掛在鈎上待他們領取，雙方不會接觸，有關環境樣本呈陰性，無法判斷是否環境污染導致染疫。許建議當局為涉事酒店員工驗抗體，女患者任職診所的員工亦應驗抗體，以提供更多分析感染源頭的證據。

被問如有南非變種病毒流入社區，會否造成大爆發，許樹昌說最關鍵是盡快檢疫兩人的密切接觸者，並強制曾到相關處所者檢測，酒店暫沒陽性個案，要密切留意未來一兩周社區會否有其他變種病毒個案。他強調，雖然實驗室數據顯示，BioNTech疫苗對南非變種病毒有效率下跌，但仍有效、可中和該變種病毒。

南非變種傳染力增五成 疫苗效降

本港錄得227宗N501Y個案，除上述兩人，其他為輸入個案，逾90宗屬英國病毒，逾27宗是南非。根據美國疾控中心，南非變種病毒的傳染力增加約五成，打疫苗後的血清抗體中和病毒效力有中度減幅。

至於女患者感染源頭，許樹昌說她與印裔男4月9日開始接觸，若當時被男子感染，至今已超過病毒量高峰期，病毒量會較低；如她驗出抗體，料已感染超過10天，不排除社區感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，如女患者驗出有抗體，或在社區感染並傳染印裔男。至於在工作場所與女患者共用廁所的人需否檢疫，何認為應「將網撒的闊一點」，勿以為兩人一定是感染源頭，以找出其他可能。

何栢良：酒店職員應最少每周一檢

衛生防護中心在尖沙嘴華美達華麗酒店檢取的5個環境樣本呈陰性，來自5間房的門柄。何栢良在港台《千禧年代》表示，政府應盡快確認男患者的基因圖譜，分析早前同一酒店數名確診者，對比基因排序是否相同。他說檢疫酒店職員兩周一檢不足，應增至最少每周一檢，尤其尖沙嘴華美達華麗酒店，應為職員做血清測試。他促請政府全面檢視酒店運作流程，包括如何清潔消毒確診者房間。

明報記者

（疫情第四波）