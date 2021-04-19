休閒農場無定義 環團質疑易鑽法律罅

根據城規會資料，如欲在農業地帶經營康體文娛場所，包括休閒農場，須先向城規會申請，有可能在有附帶條件下獲准。然而，政府未有列明何謂休閒農場，以及休閒農場可提供的設施及活動等。另一方面，根據漁農自然護理署的指南，香港現時至少有100個休閒農場，大部分位於元朗，當中不少列明除可在農地耕作，也可露營、燒烤等，惟政府現時未有統一發牌制度，僅透過旅館牌照、食肆牌照等逐項規管，以及由地政總署巡查農地上的建構物，例如廁所，有否向署方申建或屬僭建。

白腊涉休閒農場否

規劃署：看活動具體內容

本報向規劃署列出香港魚類學會在白腊舉辦的活動，包括收費入場賞花、種花、露營，並查詢上述活動是否屬於休閒農場用途及其定義。規劃署回覆稱，休閒農場屬於康體文娛場所，根據「法定圖則詞彙釋義」，是指預算用作康樂、體育或文娛場所的地方或處所，但要視乎活動的具體內容，才可確定用途，未有正面回應白腊是否屬休閒農場。

長春社吳希文表示，白腊並非以「休閒農場」為名作招徠，認為若將活動「斬件式」處理便毋須申請改變土地用途，是游走在法律的漏洞。吳又表示，上址有灌木林已剷平，又挖出深坑，擔心未來增加康樂活動時，有可能再斬樹，移走更多林地。