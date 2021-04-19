魚類學會主辦收費活動 稱地主借地做環保研究 白腊濕地曾遭填平 毁珍稀水蕨

莊棣華透露，他有份籌備STREAM-Education上的STEM教育，又承認收費活動由香港魚類學會舉辦。他說去年應張崇霖太太邀請，與張的公司合作，對方借出白腊土地並簽訂同意書授權學會使用所有設施，學會則免費提供研究、協助生態環境保護及野外教育。莊稱收費活動得到批准（approval），「張生的公司不會碰」，由魚類研究集團收錢，用以支持魚類學會營運及在白腊辦教育活動。

研究會一直持續 之後再想保育

記者詢問其環境研究何時完結和數據用途，莊稱屬「半永久」合作，研究會一直持續，例如監察水質、魚類、垃圾分佈等，再想下一步保育方案；他說，「張崇霖是出於善意，不想再見到地方賣給發展商後，破壞自然資源」，稱學會負責提供白腊環境數據，協助恢復生態，「說了不會發展，所有地方做教育，不興建任何建築，我們才應邀請回來」。

對於現時營運模式被指類似休閒農場，莊表示不認同，稱「只是做親子活動」，認為所有活動是「農業地帶」下容許的。

白腊原是季節性濕地，有屬國家二級保護的野生植物水蕨。智生發展於1990年代陸續向劉姓原居民購入白腊村及附近土地，至2011年，有環團發現有躉船停在白腊灣接載挖泥車，白腊土地被大規模挖泥開坑；2017年又有環團發現濕地被填平，水蕨被泥沙埋沒，其後一度有機構稱要在白腊籌建「和平花園」，並舉行奠基紀念活動。2019年，一間名為「中國新視野」的公司上載白腊活動影片，片中有一班穿著印有廣州增城譽德萊國際學校校徽運動服的學生在白腊營地木板上紮營。翻查資料，該校所屬機構董事是張崇霖夫婦，張崇霖也是中國新視野股東。