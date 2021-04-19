白腊農地辦收費露營場 規劃署查 「港版豪斯登堡」 地主張崇霖：違例與否「見仁見智」

明報記者 陳惠恩 羅霈潁

土地圍起搭台 網上宣傳活動

兩日一夜親子營1580元

名為STREAM-Education的社交平台專頁2月起宣傳白腊活動，包括逢周末舉辦兩日一夜親子露營、觀星、燒烤等活動，兩成人帶一小童收費1580元，包專車接送、三餐及營具借用等。該專頁當時提到另一個包車接送及下午茶的一日鬱金香種植團，一大一小收費280元；至3月下旬，活動改為可即場參與種植及觀賞鬱金香，兩大一小收費150元。

本報記者2月初到白腊觀察，見大片土地被圍起，部分範圍已種植鬱金香，草地東南面有工人正鋪土壤，疑似準備供人種花；草地中央部分範圍設置了6組木地台，附近搭建大帳篷，北面豎立了3支以石屎固定的旗桿。

記者4月初再到訪，發現有親子團參加者在木地台搭起露營帳幕，又在另一處已搭建舞台及鋪了草皮和石屎的地方燒烤；記者向現場職員了解，職員稱鬱金香種植活動已完結，稍後會改種檸檬樹及太陽花，可透過社交平台報名參加。

辦郊野學習休閒農場須向城規申請

根據城規會資料，白腊外圍主要被自然保育區包圍，記者所見的花田及露營場地屬農地，即只可作農業、農地住用構築物、宗祠或鄉公所用途，若要改作郊野學習、教育中心或休閒農場等康體文娛場所，須向城規會申請；翻查城規會紀錄，未見相關申請。至於親子團燒烤位置則屬「鄉村式發展地帶」，按規定除可作農業用途，也可申建丁屋。

職員：地主想做「教育嘢」

長春社質疑教育「包裝」康樂活動

翻查土地註冊處資料，土地業主是私人公司「智生發展有限公司」，公司由有「增城古樹王」之稱的西貢地產商張崇霖透過另一私人公司裕達隆（集團）有限公司持有。場內多張告示及網上宣傳單張則印上「香港魚類學會」標誌及顯示其為主辦單位，記者以顧客身分向現場職員查詢，職員介紹學會「管晒整個海洋」，政府建三跑、港珠澳大橋前，都要由會長勘探水質，白腊大地主想做「教育嘢」，遂找學會幫手。

跟進白腊發展多年的長春社，其公共事務經理吳希文質疑上述活動營運模式與休閒農場無大分別，認為應向城規會申請改變用途，「不要以教育包裝，將康樂活動合理化」。他擔心活動規模太大會令土地石屎化，設施亦涉前期工程，例如部分土地鋪上人工草皮及石屎，他說：「循規蹈矩，經適當評估程序，部門接受的就無問題，最擔心是失去了審批程序。」

規劃署：有懷疑違規建築

地政總署：涉官地正跟進

規劃署上月回覆長春社查詢時表示，白腊有懷疑未獲授權活動，在對上一次巡視中留意到農地上有消遣娛樂活動，正調查，上址亦涉官地及懷疑違規建築。規劃署回覆本報表示，截至4月1日，未接獲上述兩個地帶任何規劃申請，署方正調查，一旦有足夠證據證明有《城市規劃條例》下的違例發展，會採取管制行動。地政總署則稱，初步資料顯示涉事地點包括私人及政府土地，西貢地政處正跟進，惟未有指明相關政府土地位置。

稱收費活動由魚類學會營運

張：我知情，但沒收錢

本報記者在白腊找到張崇霖，查詢上址是否違例發展休閒農場，他說違例與否屬見仁見智，公司有辦學，他們只是在持有的農地上耕作，種觀賞植物讓學生認識。至於收費舉辦露營、燒烤等活動讓公眾參加，張稱無參與，由魚類學會負責「管理花草樹木」，「營運的介紹、收錢是魚類學會，我管不到」，他本人不認同種鬱金香要收費。記者追問張是否意指對活動不知情，他說：「我知，但我沒有收錢，不關我事，至於有人投訴地主，你們自行判斷。」

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