變種病毒流入社區 邱騰華：商通關會留意

邱騰華昨日在商台《政總星期六》表示，新冠變種病毒傳染力高，是當局討論整套防疫策略的重點之一，醫護做了許多把關工作，而今次是首次在社區發現變種病毒個案。他稱，與新加坡商討的「旅遊氣泡」基本條件不變，包括旅客出發及到埗後要檢測等，而港人應先接種兩劑新冠疫苗再隔14日後才可出遊。

復辦本地遊要客打針 認未必可行

至於如何復辦本地遊，邱騰華稱旅遊業界樂意以員工接種疫苗作為前設，不適合接種的員工則要持72小時內有效的核酸檢測陰性報告，要求客人接種則未必可行。他提到郵輪遊的船員及參加者亦應先接種疫苗，而且郵輪上不可設自助餐，改為送餐到客人房間，表演場所亦要遵守戲院的社交距離措施。

酒吧多由僱員持牌

老闆憂員工不打針難重開

另外，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁隨後在同一節目稱，卡拉OK業界顧客較年輕，即使放寬接種年齡，但完成接種需時，盼當局加快接種進度。他又稱酒吧持牌人通常是員工而非老闆，有酒吧老闆憂員工若不願接種疫苗就無法重開。

（疫情第四波）